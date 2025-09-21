明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】三級片《731》戰爭恐怖實驗 籲銘記歷史守護和平

【明報專訊】內地電影《731》由趙林山編劇及執導，姜武、王志文、李乃文、孫茜、馮文娟、林子燁、溫碧霞和李善玉合演，講述1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密展開慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民做活體實驗，圖以此扭轉敗局。小販王永章（姜武飾）等人被強行抓入「特設監獄」，日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷、毒氣實驗，以及活體解剖等極端折磨。電影還原當年戰爭實驗恐怖慘况，被電檢處評為三級電影（18歲以下人士不准入場觀看）。影片希望通過平民視角揭露日軍反人類暴行，展現絕境下國人不屈的反抗精神，旨在讓世人銘記歷史，勿忘國恥，捍衛和平。

導演稱誓要《731》日本上映

導演趙林山和妻子李善玉花11年創作《731》，李善玉在這11年間看着丈夫從一個大男孩變成白鬍子的老男人。兩人在內地出席首映禮時相當感慨，李善玉說：「其實我倆幻想過今天，幻想過無數次。今天走進電影院看到這麼多觀眾到來，你們敢於見證和正視這段歷史，把這段歷史傳遞下去，中國人骨子裏刻着的就是頑強，我們一起把這個歷史揭露出來，傳遞到世界的盡頭。」

趙林山說在這11年，無時無刻不想像今天這樣的場景，急於想把真相揭露出來，「今天是警鐘敲響的日子，我想跟大家說，這不止是一部電影，也是沉甸甸的史證，我們每個人都是見證者」。他認為歷史還存在着黑暗的角落，有關「731」的取證之路還漫長，「希望大家都能成為見證者，能夠達成這樣的共識，讓這部戲凝聚更多的和平力量，走出去，走向世界。《731》一定會走入日本市場，讓日本人看到」。

顧問金成民走遍各地蒐罪證

李善玉片中飾演「梁艾英」，但從頭到尾都沒有被叫喚過名字，因為被關押的受害者只有編號，「當年有3000多個有名有姓的同胞成為無名受害者，我們要記住他們，守護好當下的和平和尊嚴」。侵華日軍第731部隊罪證陳列館館長金成民任《731》歷史顧問，他在這領域研究27年，曾30多次赴日取證，發現731部隊的核心罪證，走遍全國尋訪逾130名相關受害者及家屬，多次前往美俄等搜尋資料。趙林山說：「《731》是我和金館長共同孕育的作品，沒有他，就沒有這部電影。」

演小販的姜武說：「多一個人看，就多一分銘記。」孫茜演臨產孕婦林素賢，最後遭遇慘無人道的虐待，「歷史可以過去，但絕不能被遺忘，讓我們一起看見歷史，思考歷史，守望和平」。

上 / 下一篇新聞