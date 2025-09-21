【娛樂場】三級片《731》戰爭恐怖實驗 籲銘記歷史守護和平

導演稱誓要《731》日本上映

導演趙林山和妻子李善玉花11年創作《731》，李善玉在這11年間看着丈夫從一個大男孩變成白鬍子的老男人。兩人在內地出席首映禮時相當感慨，李善玉說：「其實我倆幻想過今天，幻想過無數次。今天走進電影院看到這麼多觀眾到來，你們敢於見證和正視這段歷史，把這段歷史傳遞下去，中國人骨子裏刻着的就是頑強，我們一起把這個歷史揭露出來，傳遞到世界的盡頭。」

趙林山說在這11年，無時無刻不想像今天這樣的場景，急於想把真相揭露出來，「今天是警鐘敲響的日子，我想跟大家說，這不止是一部電影，也是沉甸甸的史證，我們每個人都是見證者」。他認為歷史還存在着黑暗的角落，有關「731」的取證之路還漫長，「希望大家都能成為見證者，能夠達成這樣的共識，讓這部戲凝聚更多的和平力量，走出去，走向世界。《731》一定會走入日本市場，讓日本人看到」。

顧問金成民走遍各地蒐罪證

李善玉片中飾演「梁艾英」，但從頭到尾都沒有被叫喚過名字，因為被關押的受害者只有編號，「當年有3000多個有名有姓的同胞成為無名受害者，我們要記住他們，守護好當下的和平和尊嚴」。侵華日軍第731部隊罪證陳列館館長金成民任《731》歷史顧問，他在這領域研究27年，曾30多次赴日取證，發現731部隊的核心罪證，走遍全國尋訪逾130名相關受害者及家屬，多次前往美俄等搜尋資料。趙林山說：「《731》是我和金館長共同孕育的作品，沒有他，就沒有這部電影。」

演小販的姜武說：「多一個人看，就多一分銘記。」孫茜演臨產孕婦林素賢，最後遭遇慘無人道的虐待，「歷史可以過去，但絕不能被遺忘，讓我們一起看見歷史，思考歷史，守望和平」。