【娛樂場】三級片《731》戰爭恐怖實驗 籲銘記歷史守護和平

【明報專訊】內地電影《731》由趙林山編劇及執導，姜武、王志文、李乃文、孫茜、馮文娟、林子燁、溫碧霞和李善玉合演，講述1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密展開慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民做活體實驗，圖以此扭轉敗局。小販王永章（姜武飾）等人被強行抓入「特設監獄」，日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷、毒氣實驗，以及活體解剖等極端折磨。電影還原當年戰爭實驗恐怖慘况，被電檢處評為三級電影（18歲以下人士不准入場觀看）。影片希望通過平民視角揭露日軍反人類暴行，展現絕境下國人不屈的反抗精神，旨在讓世人銘記歷史，勿忘國恥，捍衛和平。
導演稱誓要《731》日本上映
導演趙林山和妻子李善玉花11年創作《731》，李善玉在這11年間看着丈夫從一個大男孩變成白鬍子的老男人。兩人在內地出席首映禮時相當感慨，李善玉說：「其實我倆幻想過今天，幻想過無數次。今天走進電影院看到這麼多觀眾到來，你們敢於見證和正視這段歷史，把這段歷史傳遞下去，中國人骨子裏刻着的就是頑強，我們一起把這個歷史揭露出來，傳遞到世界的盡頭。」
趙林山說在這11年，無時無刻不想像今天這樣的場景，急於想把真相揭露出來，「今天是警鐘敲響的日子，我想跟大家說，這不止是一部電影，也是沉甸甸的史證，我們每個人都是見證者」。他認為歷史還存在着黑暗的角落，有關「731」的取證之路還漫長，「希望大家都能成為見證者，能夠達成這樣的共識，讓這部戲凝聚更多的和平力量，走出去，走向世界。《731》一定會走入日本市場，讓日本人看到」。
顧問金成民走遍各地蒐罪證
李善玉片中飾演「梁艾英」，但從頭到尾都沒有被叫喚過名字，因為被關押的受害者只有編號，「當年有3000多個有名有姓的同胞成為無名受害者，我們要記住他們，守護好當下的和平和尊嚴」。侵華日軍第731部隊罪證陳列館館長金成民任《731》歷史顧問，他在這領域研究27年，曾30多次赴日取證，發現731部隊的核心罪證，走遍全國尋訪逾130名相關受害者及家屬，多次前往美俄等搜尋資料。趙林山說：「《731》是我和金館長共同孕育的作品，沒有他，就沒有這部電影。」
演小販的姜武說：「多一個人看，就多一分銘記。」孫茜演臨產孕婦林素賢，最後遭遇慘無人道的虐待，「歷史可以過去，但絕不能被遺忘，讓我們一起看見歷史，思考歷史，守望和平」。