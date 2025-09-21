羅毓儀靠陳瀅獲《女神配對》試鏡 不介意林俊其被封「港姐殺手」

獲封「童顏女神」的羅毓儀承認跟林俊其配對前拍過4次拖，從不相信一見鍾情，擇偶不看外貌或才華，最重視對方善良。她稱與林俊其之前雖認識，但交集不多，真正留意對方是《女神配對計劃》第一集海選，自言內心脆弱，一直以動漫和笑容掩飾情緒，林俊其的表白觸及她的內心，「佢講中我好多內心深處，點解佢咁理解我？隨着節目相處漸多，發現他和我一樣，內心脆弱」。

節目播出後，林俊其被指緋聞纏身，被冠以「港姐殺手」之名，羅毓儀毫不介意，「每個人都有過去，不需考究，應該專注當下」。她直認曾向林俊其了解過去，但非出於介意，是希望彼此坦誠，「佢以前可能太在意另一半感受，不敢表達自己，到我們這段關係，我就多給他信心，對他說：『我想聽你講嘢，唔好收收埋埋。』」

娛樂組