羅毓儀靠陳瀅獲《女神配對》試鏡 不介意林俊其被封「港姐殺手」

【明報專訊】29歲羅毓儀入行6年，3年前演出無綫劇《下流上車族》人氣急升，近期參與戀愛真人騷《女神配對計劃》備受關注，乘勢推出新歌《女神之翼》，親自作曲。城大一級榮譽畢業的她當年辭去高薪厚職投身演藝界，主動向無綫高層自薦出歌，羅毓儀接受商台節目《星光背後》訪問，透露認為試一試無妨，不成也沒損失。羅毓儀稱參加《女神配對計劃》，目的為尋求愛情，亦希望提升曝光率，表示去年10月拍完《臥底嬌娃》後未有工作，年初與拍拖4年的男友分手，感情事業同陷低潮，「拍《臥底嬌娃》同陳瀅成為好朋友，有次一齊去張曦雯屋企玩，咁啱團隊打嚟搵陳瀅參加，陳瀅開speaker同佢哋傾，大家起哄，當時我飲咗少少酒話我想參加。陳瀅真係好好，再幫我同團隊傾，之後監製就搵我casting」。
獲封「童顏女神」的羅毓儀承認跟林俊其配對前拍過4次拖，從不相信一見鍾情，擇偶不看外貌或才華，最重視對方善良。她稱與林俊其之前雖認識，但交集不多，真正留意對方是《女神配對計劃》第一集海選，自言內心脆弱，一直以動漫和笑容掩飾情緒，林俊其的表白觸及她的內心，「佢講中我好多內心深處，點解佢咁理解我？隨着節目相處漸多，發現他和我一樣，內心脆弱」。
節目播出後，林俊其被指緋聞纏身，被冠以「港姐殺手」之名，羅毓儀毫不介意，「每個人都有過去，不需考究，應該專注當下」。她直認曾向林俊其了解過去，但非出於介意，是希望彼此坦誠，「佢以前可能太在意另一半感受，不敢表達自己，到我們這段關係，我就多給他信心，對他說：『我想聽你講嘢，唔好收收埋埋。』」
