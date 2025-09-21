被指侮辱組員 無綫貼完整版澄清 吳浩康要求林錦興當面對質

事後有指林錦興在社交平台稱被吳浩康當眾侮辱，「吳浩康直接說的很難聽，把我貶低一文不值，說我以後怎樣做人父親」。他多謝節目各個單位，獨欠吳浩康。有稱播出版本與吳浩康現場錄影時向林錦興所講帶「侮辱」成分的訓話有分別，引起網民熱議。

《聲秀》節目組前日於無綫官方社交平台公開未經剪接片段澄清，吳浩康全程語氣無奈和壓抑，眼泛淚光。吳浩康稱林錦興在整個訓練過程中，本有很多時間扭轉結果，但未有把握機會，比賽時亦未有回應他的建議去改善。

吳浩康更以父親身分提醒即將為人父的林錦興，強調責任感的重要，稱當爸爸不如當歌手般簡單，勿再浪費機會。他又勉勵林錦興要學懂珍惜與面對，不再為失誤找藉口，不要再創造遺憾，並以一句「加油，且行，且珍惜」結尾。

太太郭思琳稱事實勝於雄辯

不少網民留言支持吳浩康，稱他言辭真誠懇切並非侮辱，是恨鐵不成鋼的肺腑之言。吳浩康在無綫社交平台留言「要求林錦興當面對質」。太太郭思琳亦留言力撐：「TVB已發放『一刀不剪版』，事實勝於雄辯，看完記得回覆我哪一句有侮辱成分喔，我真的很好奇呢。」

娛樂組