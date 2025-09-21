周興哲再踏紅館 半裸騷肌冧港迷 苦練廣東話唱張學友《李香蘭》

記者：鍾一虹

周興哲前晚於紅館舉行首場演唱會，穿上火紅色絲絨西裝登場，在多名舞蹈員伴隨下跳唱揭序幕，演繹《說太多》時上演「猛男騷」，他像剝洋葱般，先除下西裝褸曬麒麟臂，再脫去絲絨背心，半裸大騷健碩胸肌和8嚿腹肌，引得觀眾大聲尖叫，炒熱全場氣氛。

彈鋼琴結他展才藝

周興哲跟觀眾打招呼說：「Hong Kong，好high呀！我兩年半沒來香港了，很期待聽到大家的聲音，希望大家好好享受個騷。我的身形練得怎樣？是特地為你們練的。」台下即報以歡呼聲，有歌迷大叫「好帥」，又有女歌迷大呼：「老公！」有人叫他再除衫騷胸肌，他笑說：「May be！」。有「情歌王子」外號的他分別以鋼琴和結他自彈自唱展才藝，唱出多首代表作《怎麼了》、《永不失聯的愛》和《以後別做朋友》，掀動全場大合唱。

有觀眾大叫「好聽」，周興哲聞言立即停下來，要求大家再說一次，當聽到全場大嗌「好聽」，他豎起姆指甜笑說：「多謝！」之後問大家覺得他衣著帥不帥，然後倚在鋼琴邊擺出chok爆甫士，未幾引不住笑說：「我害羞了。」場面搞笑。

唱英文歌表現輕鬆

周興哲說話不多，以行動與樂迷互動，演出期間滿場飛，跟台下觀眾握手，狂派心和飛吻。他還特別為香港個唱編新歌單，獻唱張學友《李香蘭》，周興哲說：「我好喜歡這首歌，裏面有好多情緒。」他發音未算準確，但誠意可加，聽得出有苦練廣東話。在外國成長的他跳唱英文歌《Room For You》、 《That's Why I Like You》表現輕鬆。

周興哲換衫上台安歌，其間再拉低深色外套露麒麟臂，觀眾興奮大叫，他即哈哈大笑，又讓歌迷即興點唱，不少粉絲有備而來，舉牌展示想聽的歌，周興哲逐一滿足要求，最後選唱《如果雨之後》結束首場演出。