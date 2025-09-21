明報新聞網
娛樂

群星聚首釜山「香港之夜」 獲獎張艾嘉盼薪火相傳

【明報專訊】張艾嘉前晚於韓國釜山出席亞洲電影大獎學院與第30屆釜山國際電影節合辦的「香港之夜」，她除以《他年她日》監製身分出席新片世界首映，更獲「山茶花獎」。張艾嘉在「香港之夜」致辭時說：「《他年她日》能在釜山首映，對我和整個劇組意義非凡。感謝香港電影發展局『薪火相傳計劃』支持，讓資深電影人能與新一代導演攜手創作。《他年她日》最難得是與新一代導演合作，過程中學習如何更有效分配資源，思考在拍攝之外，還能延伸出什麼可能。」

舒淇張震談從影勇氣

舒淇、張震、李心潔和日本導演奧山由之現身「香港之夜」，舒淇感受到前所未有的人山人海，認識許多新面孔，她寄望香港電影未來能持續蓬勃發展。張震稱看到不少熟悉身影，表示電影節的魅力在於可結識新朋友，日後會成為老朋友。李心潔很開心見到很多好久不見的朋友。

今年亞洲電影大獎的主題為「Together We Dare」，張震被問從影以來最充滿勇氣的挑戰時，他回憶拍《道士下山》一場高空吊威也戲，「那根威也拉得非常長，有10層樓高，要飛過屋頂，真是一次很大膽的挑戰」。舒淇自言最大勇氣來自身分轉換，「從演員走到導演的角色，第一次當導演是很勇敢的嘗試。我覺得有夢想最美，有夢想就要去追！」

娛樂組

