《膠戰S4》評價好壞參半 呂爵安稱今季考默契 無遷就劉沛蘅

記者：林蘊兒

呂爵安為首張個人大碟舉行簽唱會，甫登場演繹主打歌《Capital E》和跳唱《8秒定律》，又跟歌迷玩遊戲和大合照，氣氛熱鬧。他提及演唱會原本取名《Finding Edan》，後來發現與雲浩影的演唱會海報名字《Finding Cloud》近似，為免撞名改為《e to E》，喻意見證他成長。他首次開個人簽唱會，開心可近距離接觸粉絲，透露出專輯最大私心為演唱會添更多不同曲風的歌，錄歌時間很倉促，不過效果滿意。問到會否送專輯給緋聞女友林明禎？他甜笑稱稍後會送給對方。

曾提議每周播一集

「6膠」呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌（肥腸）、黃正宜和劉沛蘅參演的ViuTV節目《膠戰S4》首播後，外界評價有彈有讚，呂爵安認為屬正常，有留意評價和自我檢討，解釋今季主要考驗他們之間的默契。

呂爵安自爆本來提議公司每周播一集，不過現在安排亦不錯，希望拍到第5季，又力撐節目製作組落力，「不一定每集都被讚好看，節目組想創新，每集都有新特色，好欣賞他們堅持嘗試，盡量不抄襲別人節目的遊戲」。

暗示岑珈其講最多粗口

有指節目收視麻麻，批評遊戲較悶，呂爵安說：「我不清楚收視，希望好啦！如果再拍新一輯，想飛法國或轉形式，例如野外求生。」有指6膠玩遊戲時，似刻意遷就「家姐」劉沛蘅，她又常無故爆喊，呂爵安笑言遷就的話就不會搞喊劉沛蘅，解釋「家姐」為人較感性，「佢成日扮喊，愈來愈放開玩」。

呂爵安表示有好多小朋友觀眾，承認節目中有粗俗字眼，已經剪輯，不怕教壞小朋友，暗示岑珈其講得最多粗口。提到他拒絕介紹胞妹小如豬給「肥腸」，呂爵安稱肥腸早已認識妹妹，一切都是講笑，更加沒有嫌棄肥腸，揀朋友由妹妹話事，他不會干涉。

稱柳應廷海報被批反吸關注

對於MIRROR隊友柳應廷（Jer）個人演唱會海報被批評設計和攝影技術強差人意，呂爵安認為大家審美眼光不同亦很主觀，今次引起話題令大家關注未嘗不是好事，「下次我開騷，可以考慮用『黑圖』」。