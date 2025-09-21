伙袁澧林現身新片預售會 許光漢心痛80歲粉絲凌晨霸頭位

袁讚許表現專業

許光漢與袁澧林抽出粉絲的問題並即場回答，有粉絲問許光漢有沒有為角色做出很不像自己的事情？他說：「應該是為了這部電影留長頭髮吧，這是我一直想做的事，演員頭髮不是自己的，要留給劇組，這是我平常不像自己的事情。」袁澧林認為許光漢私底下給人很穩、很靜且很低調的感覺，不過演戲時卻變得很有能量，一喊開機便立刻投入角色，十分專業。許光漢笑說：「我悶騷（外冷內熱）啦！」

有問是否願意為一瞬間犧牲一輩子？導演龔兆平認為很值得，好好感受瞬間，那一剎也能是永恆，袁澧林認為最重要是轟轟烈烈的感覺，就像拍《他年她日》一樣。許光漢飾演的薯仔有點「戀愛腦」，他說：「我跟角色對東西的執著蠻像的，我有可能一見鍾情，但沒有特別的類型」。袁澧林笑說：「我是『金魚腦』，就像我昨（前）天不敢睡，怕睡過頭」。

