明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

伙袁澧林現身新片預售會 許光漢心痛80歲粉絲凌晨霸頭位

【明報專訊】許光漢、袁澧林與導演龔兆平昨日於台灣出席電影《他年她日》預售票見面會，吸引近千名粉絲到場。上月退伍的許光漢伙袁澧林和導演亮相，現場粉絲尖叫聲不斷。許光漢得知排頭位的80歲婆婆凌晨5時前已到場，驚訝說：「不要這樣呀！她身體還好嗎？」袁澧林被現場人潮嚇倒，沒想到真的有這麼多人來，大讚許光漢的粉絲都很漂亮和很辣。

袁讚許表現專業

許光漢與袁澧林抽出粉絲的問題並即場回答，有粉絲問許光漢有沒有為角色做出很不像自己的事情？他說：「應該是為了這部電影留長頭髮吧，這是我一直想做的事，演員頭髮不是自己的，要留給劇組，這是我平常不像自己的事情。」袁澧林認為許光漢私底下給人很穩、很靜且很低調的感覺，不過演戲時卻變得很有能量，一喊開機便立刻投入角色，十分專業。許光漢笑說：「我悶騷（外冷內熱）啦！」

有問是否願意為一瞬間犧牲一輩子？導演龔兆平認為很值得，好好感受瞬間，那一剎也能是永恆，袁澧林認為最重要是轟轟烈烈的感覺，就像拍《他年她日》一樣。許光漢飾演的薯仔有點「戀愛腦」，他說：「我跟角色對東西的執著蠻像的，我有可能一見鍾情，但沒有特別的類型」。袁澧林笑說：「我是『金魚腦』，就像我昨（前）天不敢睡，怕睡過頭」。

娛樂組

上 / 下一篇新聞