明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳逸璇減磅戰《中年4》 可嵐捲土重來信心十足

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音4》 昨日舉行記者會，《中年3》導師谷婭溦加盟，伙肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐和海兒擔任評審團，肥媽因事缺席。現場公布逾140名參賽者入圍， 包括新增設TVB藝人賽區10強，10強藝人未有亮相，名單暫時保密。各地賽區，包括香港100強、新馬10強、大灣區10強、美加澳10強，年齡介乎35歲至74歲，當中逾百名參賽者現身。歌手出身的陳逸璇、可嵐和陶枳樽躋身百強；備戰已久的港姐翁嘉穗商人老公鄔友正無緣入圍。增磅不少的陳逸璇被分配到「顏值擔當組」，承認尷尬，決定減肥。可嵐去年參加《中年3》百強止步，備戰一年捲土重來 ，今次信心十足。

記者：鍾一虹

陳逸璇與陶枳樽被分配到「顏值擔當組」，陳逸璇自覺不夠靚，感到有點尷尬，表示賽前要減肥，「以前好自律，近兩年減少幕前演出，增磅不少，朋友叫我起碼減15磅，相信翻睇自己的記者會片段和照片肥到隻豬咁，會有動力減肥」。她稱準備參賽歌單和選曲是重要一環，「今季很多駐場歌手，他們日日唱歌有機會訓練，我近年少演出，反而會怯」。

陶枳樽現職廣告策劃

陶枳樽入圍百強感振奮，會全力以赴，「新冠疫情時轉行做廣告策劃，多年沒公開唱歌，今（昨）日跟陳逸璇、可嵐連結起來，會找陳逸璇教唱歌，我可以教佢跳舞」。

可嵐自爆去年曾報名《中年好聲音3》海選，未能躋身100強，今年捲土重來，「我喺邊度跌低，喺邊度起番身，過去一年努力練歌，今年再用同一首歌參選，表現比上年有好大進步，不過我很遲才收到入圍通知，所以一直保持低調」。育有3孩子的可嵐透露最近公私兩忙，要為三女報考幼兒班，笑言訓練有素，有信心兼顧比賽和照顧小孩。

「盲聽」TVB藝人參賽

海兒表示早前有份做TVB藝人賽區海選評審，不過全程隔着屏風面試參賽者，只聞其聲、不見其人，完全分辨不到身分，「周sir（周國豐）有估參賽者是誰，不過節目組同事說他全部估錯，最後冇開估。（歌藝如何？）有些好，有些不好」。她稱會保持公正，不論參賽者是誰都以歌聲分高低，「除了基本功，會睇舞台表現、真誠度，今年參賽者水準好高，相信會是一場硬仗」。

谷婭溦由導師升級做評審，自言會貫徹「小辣椒」風格，「我估我跟周sir是評分最手緊的兩位，參賽者要做出驚喜和實力，我好嚴格，好難在我手上攞分，我冇壓力，唔怕畀人鬧」。

上 / 下一篇新聞