陳逸璇減磅戰《中年4》 可嵐捲土重來信心十足

記者：鍾一虹

陳逸璇與陶枳樽被分配到「顏值擔當組」，陳逸璇自覺不夠靚，感到有點尷尬，表示賽前要減肥，「以前好自律，近兩年減少幕前演出，增磅不少，朋友叫我起碼減15磅，相信翻睇自己的記者會片段和照片肥到隻豬咁，會有動力減肥」。她稱準備參賽歌單和選曲是重要一環，「今季很多駐場歌手，他們日日唱歌有機會訓練，我近年少演出，反而會怯」。

陶枳樽現職廣告策劃

陶枳樽入圍百強感振奮，會全力以赴，「新冠疫情時轉行做廣告策劃，多年沒公開唱歌，今（昨）日跟陳逸璇、可嵐連結起來，會找陳逸璇教唱歌，我可以教佢跳舞」。

可嵐自爆去年曾報名《中年好聲音3》海選，未能躋身100強，今年捲土重來，「我喺邊度跌低，喺邊度起番身，過去一年努力練歌，今年再用同一首歌參選，表現比上年有好大進步，不過我很遲才收到入圍通知，所以一直保持低調」。育有3孩子的可嵐透露最近公私兩忙，要為三女報考幼兒班，笑言訓練有素，有信心兼顧比賽和照顧小孩。

「盲聽」TVB藝人參賽

海兒表示早前有份做TVB藝人賽區海選評審，不過全程隔着屏風面試參賽者，只聞其聲、不見其人，完全分辨不到身分，「周sir（周國豐）有估參賽者是誰，不過節目組同事說他全部估錯，最後冇開估。（歌藝如何？）有些好，有些不好」。她稱會保持公正，不論參賽者是誰都以歌聲分高低，「除了基本功，會睇舞台表現、真誠度，今年參賽者水準好高，相信會是一場硬仗」。

谷婭溦由導師升級做評審，自言會貫徹「小辣椒」風格，「我估我跟周sir是評分最手緊的兩位，參賽者要做出驚喜和實力，我好嚴格，好難在我手上攞分，我冇壓力，唔怕畀人鬧」。