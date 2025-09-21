陳逸璇減磅戰《中年4》 可嵐捲土重來信心十足

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音4》 昨日舉行記者會，《中年3》導師谷婭溦加盟，伙肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐和海兒擔任評審團，肥媽因事缺席。現場公布逾140名參賽者入圍， 包括新增設TVB藝人賽區10強，10強藝人未有亮相，名單暫時保密。各地賽區，包括香港100強、新馬10強、大灣區10強、美加澳10強，年齡介乎35歲至74歲，當中逾百名參賽者現身。歌手出身的陳逸璇、可嵐和陶枳樽躋身百強；備戰已久的港姐翁嘉穗商人老公鄔友正無緣入圍。增磅不少的陳逸璇被分配到「顏值擔當組」，承認尷尬，決定減肥。可嵐去年參加《中年3》百強止步，備戰一年捲土重來 ，今次信心十足。
記者：鍾一虹
陳逸璇與陶枳樽被分配到「顏值擔當組」，陳逸璇自覺不夠靚，感到有點尷尬，表示賽前要減肥，「以前好自律，近兩年減少幕前演出，增磅不少，朋友叫我起碼減15磅，相信翻睇自己的記者會片段和照片肥到隻豬咁，會有動力減肥」。她稱準備參賽歌單和選曲是重要一環，「今季很多駐場歌手，他們日日唱歌有機會訓練，我近年少演出，反而會怯」。
陶枳樽現職廣告策劃
陶枳樽入圍百強感振奮，會全力以赴，「新冠疫情時轉行做廣告策劃，多年沒公開唱歌，今（昨）日跟陳逸璇、可嵐連結起來，會找陳逸璇教唱歌，我可以教佢跳舞」。
可嵐自爆去年曾報名《中年好聲音3》海選，未能躋身100強，今年捲土重來，「我喺邊度跌低，喺邊度起番身，過去一年努力練歌，今年再用同一首歌參選，表現比上年有好大進步，不過我很遲才收到入圍通知，所以一直保持低調」。育有3孩子的可嵐透露最近公私兩忙，要為三女報考幼兒班，笑言訓練有素，有信心兼顧比賽和照顧小孩。
「盲聽」TVB藝人參賽
海兒表示早前有份做TVB藝人賽區海選評審，不過全程隔着屏風面試參賽者，只聞其聲、不見其人，完全分辨不到身分，「周sir（周國豐）有估參賽者是誰，不過節目組同事說他全部估錯，最後冇開估。（歌藝如何？）有些好，有些不好」。她稱會保持公正，不論參賽者是誰都以歌聲分高低，「除了基本功，會睇舞台表現、真誠度，今年參賽者水準好高，相信會是一場硬仗」。
谷婭溦由導師升級做評審，自言會貫徹「小辣椒」風格，「我估我跟周sir是評分最手緊的兩位，參賽者要做出驚喜和實力，我好嚴格，好難在我手上攞分，我冇壓力，唔怕畀人鬧」。