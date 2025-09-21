明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《重裝制裁》 積遜史達咸無血緣版《救參96小時》

【明報專訊】繼《蜂神惡殺》後，大隻佬積遜史達咸（Jason Statham）再與導演大衛艾耶（David Ayer）合作新片《重裝制裁》（A Working Man），今年3月在美國開畫，本地發行商卻無人問津，最終全球票房收近億美元（約7.64億港元），以製作費4000萬美元（約3.12億港元）計算，可謂穩賺不賠，最近在影視串流平台Prime Video上架，隨即登上香港收視榜首，證明捧場者眾。

史泰龍監製編劇

積遜史達咸擅拍動作片，從來不是影評人那杯茶，《重裝制裁》亦不例外，爛番茄網站綜合161篇影評文章得分只有不及格的47%，然而觀眾好感度卻達87%，算是叫座卻不叫好的指標。故事講述Levon（積遜史達咸飾）離開海軍陸戰隊後，為了追求安穩生活，轉行當建築工人，直至某日老闆女兒Jenny離奇失蹤，他仗義幫忙尋人，結果揭發犯罪集團與警方合作的陰謀，大可視為非血緣版《救參96小時》欣賞。

自《轟天猛將》系列後，積遜史達咸與另一大隻佬史泰龍（Sylvester Stallone）合作無間，《重裝制裁》正是龍哥監製兼編劇，故事改編自超級英雄漫畫家Chuck Dixon在2014年發行小說《Levon's Trade》，內容離不開退役軍人採取以暴易暴的「私了」手段，解決社會不公義問題，結局總是大快人心。同類型影視作品如《叛諜裁判》及《俠客李奇》愈受歡迎，愈是反映現實殘酷，觀眾只好把除暴安良的願望投射到銀幕英雄身上。

救人亦自我救贖

《重裝制裁》片長117分鐘，雖說是動作片但搏擊場面並不多，更像是一部懸疑的偵探電影，故事簡單交代Levon背景：退役後妻子離世，且失去女兒撫養權，幸獲小型建築公司老闆夫婦收留，任職地盤判頭，雖然生活清貧，總比打仗輕鬆，唯一煩惱是外父把女兒的不幸歸咎於他，認定他不是稱職的丈夫和爸爸，令他好生為難。

因此當老闆女兒Jenny遭人綁架，淪為俄羅斯黑手黨的性販賣「貨物」，Levon感受到切膚之痛，決定單槍匹馬深入虎穴，誓要救出人質，既是報恩亦有自我救贖之意。《雷霆特攻隊*》大衛夏巴（David Harbour）飾演他的舊戰友Gunny，今集屬於客串性質，負責武器支援，其實這個近乎失明的角色大有發揮，期待在續集有更多戲分。由於《Levon's Trade》是長篇小說系列，只要電影賺錢，大可長拍長有，不過要像金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演《叛諜裁判》叫好叫座，恐怕導演大衛艾耶與主角積遜史達咸便得加把勁。

主角光環太厲害

曾經修練跆拳道、空手道、詠春、柔術及綜合格鬥的積遜史達咸，58歲仍然身手敏捷，遺憾的是《重裝制裁》未能大派用場，電影前半部分都是Levon出手對付黑道嘍囉的動作場面，三拳兩腳擺平，官能刺激欠奉；壓軸一場深入敵陣救人戲，雖然以寡敵眾，但因主角光環太厲害，觀眾毫不擔心Levon人身安全，最後當然大團圓結局，名副其實爽片一套，好此道者應該收貨。

事實上，積遜史達咸主演動作片一向備受港迷追捧，由《換命快遞》到《狂野時速》系列都不乏捧場客，而且他跟華裔演員特別有緣，前作《最後一強》、《換命快遞》及《極悍巨鯊》先後跟李連杰、舒淇、吳京和李冰冰等合作，因此《重裝制裁》未能在港上映，恐怕跟叫座力無關，只是本地電影市道實在太疲弱，發行商被迫打退堂鼓罷了。

相關字詞﹕大衛艾耶 史泰龍 積遜史達咸 重裝制裁 開箱

上 / 下一篇新聞