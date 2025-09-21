【開箱】《重裝制裁》 積遜史達咸無血緣版《救參96小時》

史泰龍監製編劇

積遜史達咸擅拍動作片，從來不是影評人那杯茶，《重裝制裁》亦不例外，爛番茄網站綜合161篇影評文章得分只有不及格的47%，然而觀眾好感度卻達87%，算是叫座卻不叫好的指標。故事講述Levon（積遜史達咸飾）離開海軍陸戰隊後，為了追求安穩生活，轉行當建築工人，直至某日老闆女兒Jenny離奇失蹤，他仗義幫忙尋人，結果揭發犯罪集團與警方合作的陰謀，大可視為非血緣版《救參96小時》欣賞。

自《轟天猛將》系列後，積遜史達咸與另一大隻佬史泰龍（Sylvester Stallone）合作無間，《重裝制裁》正是龍哥監製兼編劇，故事改編自超級英雄漫畫家Chuck Dixon在2014年發行小說《Levon's Trade》，內容離不開退役軍人採取以暴易暴的「私了」手段，解決社會不公義問題，結局總是大快人心。同類型影視作品如《叛諜裁判》及《俠客李奇》愈受歡迎，愈是反映現實殘酷，觀眾只好把除暴安良的願望投射到銀幕英雄身上。

救人亦自我救贖

《重裝制裁》片長117分鐘，雖說是動作片但搏擊場面並不多，更像是一部懸疑的偵探電影，故事簡單交代Levon背景：退役後妻子離世，且失去女兒撫養權，幸獲小型建築公司老闆夫婦收留，任職地盤判頭，雖然生活清貧，總比打仗輕鬆，唯一煩惱是外父把女兒的不幸歸咎於他，認定他不是稱職的丈夫和爸爸，令他好生為難。

因此當老闆女兒Jenny遭人綁架，淪為俄羅斯黑手黨的性販賣「貨物」，Levon感受到切膚之痛，決定單槍匹馬深入虎穴，誓要救出人質，既是報恩亦有自我救贖之意。《雷霆特攻隊*》大衛夏巴（David Harbour）飾演他的舊戰友Gunny，今集屬於客串性質，負責武器支援，其實這個近乎失明的角色大有發揮，期待在續集有更多戲分。由於《Levon's Trade》是長篇小說系列，只要電影賺錢，大可長拍長有，不過要像金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演《叛諜裁判》叫好叫座，恐怕導演大衛艾耶與主角積遜史達咸便得加把勁。

主角光環太厲害

曾經修練跆拳道、空手道、詠春、柔術及綜合格鬥的積遜史達咸，58歲仍然身手敏捷，遺憾的是《重裝制裁》未能大派用場，電影前半部分都是Levon出手對付黑道嘍囉的動作場面，三拳兩腳擺平，官能刺激欠奉；壓軸一場深入敵陣救人戲，雖然以寡敵眾，但因主角光環太厲害，觀眾毫不擔心Levon人身安全，最後當然大團圓結局，名副其實爽片一套，好此道者應該收貨。

事實上，積遜史達咸主演動作片一向備受港迷追捧，由《換命快遞》到《狂野時速》系列都不乏捧場客，而且他跟華裔演員特別有緣，前作《最後一強》、《換命快遞》及《極悍巨鯊》先後跟李連杰、舒淇、吳京和李冰冰等合作，因此《重裝制裁》未能在港上映，恐怕跟叫座力無關，只是本地電影市道實在太疲弱，發行商被迫打退堂鼓罷了。