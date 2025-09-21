明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

美鄉謠歌手Brett James墜機亡 妻女同罹難

【明報專訊】美國鄉謠男歌手兼作曲家Brett James上周四（18日）在北卡羅萊納州墜機身亡，終年57歲。據美媒報道，Brett當日駕駛小型飛機從田納西州首府納什維爾出發，大約一小時後在北卡羅萊納州一間小學附近墜毀，機上3人全部罹難。《紐約時報》昨日跟進報道，同機兩名死者正是Brett的59歲第二任妻子Melody Wilson及28歲繼女Meryl Maxwell Wilson，後者剛於意外發生前一日慶祝生辰，她在社交媒體Instagram的最後留言：「28歲了，戒酒第142天，為可以到此感到非常高興。」並附上一張黑白照片，令人唏噓。

生於密蘇里州的Brett，1995發行首張個人專輯，收錄上榜歌曲《Female Bonding》，除了自彈自唱，他亦為其他歌手包括Faith Hill、Tim McGraw等作曲，2008年擔任監製，包括Taylor Swift重新發行的首張同名專輯。Brett為Carrie Underwood創作《Jesus Take The Wheel》贏得格林美獎，女方透過社交媒體留言悼念：「對於家人、朋友和歌迷來說，失去Brett的損失是巨大得無法用語言形容。」

相關字詞﹕墜機 Brett James

上 / 下一篇新聞