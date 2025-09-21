美鄉謠歌手Brett James墜機亡 妻女同罹難

【明報專訊】美國鄉謠男歌手兼作曲家Brett James上周四（18日）在北卡羅萊納州墜機身亡，終年57歲。據美媒報道，Brett當日駕駛小型飛機從田納西州首府納什維爾出發，大約一小時後在北卡羅萊納州一間小學附近墜毀，機上3人全部罹難。《紐約時報》昨日跟進報道，同機兩名死者正是Brett的59歲第二任妻子Melody Wilson及28歲繼女Meryl Maxwell Wilson，後者剛於意外發生前一日慶祝生辰，她在社交媒體Instagram的最後留言：「28歲了，戒酒第142天，為可以到此感到非常高興。」並附上一張黑白照片，令人唏噓。