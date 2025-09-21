Taylor Swift新片谷碟 票房硬撼狄維莊遜

至於不在上述國家及地區（包括香港）的歌迷亦毋須失望，下月3日官方將會公布新一輪上映時間表，預計在10月某個周末有得睇。值得一提的是，Taylor新片將會跟《狂野時速》大隻佬狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演、賓尼沙夫迪（Benny Safdie）贏得威尼斯影展最佳導演的傳記片《The Smashing Machine》，以及《阿凡達：水之道》重映版同期上映，後者票房勢必受到影響。還記得《Taylor Swift: The Eras Tour》巡唱紀錄片前年在北美開畫，票房大收1.8億美元（約14億港元），全球累計2.61億美元（約20.3億港元）更成為歷來最賣座的演唱會電影，Taylor叫座力絕對不可少覷。

麥當娜明年出新碟

至於另一樂壇天后、現年67歲的麥當娜（Madonna）同日亦傳來喜訊，相隔18年重投華納唱片公司懷抱，明年發行全新專輯，請來《Confessions on a Dance Floor》舊拍檔DJ Stuart Price負責監製，繼續與樂迷共舞。娜姐在聲明中表示：「由我出道開始，華納已是真正拍檔，今次回歸更覺興奮，期望推出新碟之餘，會有更多意想不到的事情發生。」