娛樂

甄子丹《殺神外傳》上馬 奇洛或客串 盧瀚霆任TMA頒獎禮表演嘉賓 年尾復拍杜琪峯新片

《殺神John Wick》外傳將開鏡 甄子丹稱奇洛李維斯是「甜品」

【明報專訊】韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》（TMA）昨在澳門上葡京酒店舉行頒獎禮，男團Stray Kids、ZEROBASEONE（ZB1）、女團aespa、IVE等行紅地氈，擔任頒獎嘉賓的甄子丹偕妻汪詩詩亮相，前者表示自導自演《殺神John Wick》外傳即將開鏡，奇洛李維斯（Keanu Reeves）會否客串？子丹即以「甜品」形容對方，似暗示有機會；擔任表演嘉賓的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）期待跟女團aespa見面，又指杜琪峯新片將於年底復工，笑言：「我隨時ready。」

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

甄子丹拖着太太汪詩詩行紅地氈，笑言出席音樂頒獎禮，「自己好像年輕了，變得更有活力，見到有才華的藝人表演，很開心」，又自爆喜歡Kpop，陪女兒睇演唱會，大讚每隊都有不同風格。被問到《殺神John Wick》外傳何時開拍，他透露最近忙於睇景，香港和澳門都有，並說：「有心水選擇但不能透露，已向相關部門申請，然後開始選角。」又指新片會有本地藝人參演，順道說好香港故事。談到選角，「John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）可會客串？甄子丹即賣關子說：「這是電影的『甜品』，暫時未知，遲些再講。」

拒談辛芷蕾忘本

內地女星辛芷蕾最近憑《日掛中天》贏得威尼斯影后，她感謝甄子丹帶她入行，後者說是緣分，「我認識她的經理人，對方表示想簽新人，當時辛芷蕾任職禮儀小姐，我覺得她有氣質，於是主動提起，一切都是她的努力與天分」。談到辛芷蕾經理人梁小姐最近指她「忘本」，子丹即自稱局外人，對此不便多言。

另一方面，獲邀擔任TMA表演嘉賓的Anson Lo表示開心，當晚演唱《Mr. Stranger》，又期待見到女團aespa，但因頒獎禮時間緊迫，未必有機會跟她們打招呼或合照。他見到韓團綵排認真，警惕自己不能鬆懈。Anson Lo透露杜琪峯新片將於年底復工，雖然未有確實日期，但他已預留檔期，「我隨時ready」，又指停工3個月，希望不會影響表現，他說：「一直有開會傾角色，了解他的心理狀態，相信能盡快入戲，盡力做好吧。」

aespa想食蛋撻

韓國TMA音樂頒獎禮星光熠熠，偶像團體Stray Kids、IVE、aespa、NEXZ、BOYNEXTDOOR、NMIXX、NCT WISH、KiiiKiii、Hearts2Hearts、ENHYPEN、TWS、MEOVV、ZEROBASEONE（ZB1）、AHOF及CLOSE YOUR EYES輪流踏上紅地氈，大會抽選400名幸運粉絲出席，場面熱鬧。

9人男團AHOF率先登場，台灣成員志恩因病缺席，內地成員張帥博說：「好開心，好幸運，TMA是我們夢想的舞台，感謝給我們機會參與，請期待我們的演出。」另一男團CLOSE YOUR EYES內地成員馬靖翔溫馨提示粉絲：「今日天氣好熱，請不要中暑。」NEXZ成員Yuki昨日適逢18歲生辰，全場高呼「生日快樂」，他興奮說多謝；TWS去年在TMA連奪3獎，希望今年讓粉絲看到他們的成長，談到成員炅潤下月將滿18歲，終於可以凌晨外出，他希望與隊友一起去網吧；ZB1用普通話打招呼：「我愛你，你們可愛」；ENHYPEN被問到今年有什麼目標未達成？他們指流感肆虐，希望健康生活；Stray Kids登場粉絲反應熱烈，被問到人氣高企的秘訣，笑稱因成員高大靚仔。

女團方面，aespa登場全場起哄，內地成員寧寧用普通話打招呼：「大家好，好開心來到澳門，外面下雨請大家注意安全。」Giselle嘗試用中文「好熱」形容她們演出，但因發音不太標準，寧寧代她再說一次；Winter想食澳門蛋撻，又指澳門風景漂亮，會「打卡」影相留念。女團IVE人氣不遑多讓，現場粉絲歡呼聲四起，成員安宥真表示為歌迷準備閃鑽造型，繼而大擺甫士拍照；女團Meovv更以中、韓、英語打招呼：「一起跳舞吧！」

殺神John Wick外傳 Anson Lo（盧瀚霆） 甄子丹

