《暴風圈》全智賢對白被指辱華 「中國好戰」惹爭議 內地網民呼抵制

文：蘇珮欣

全智賢與姜棟元首度合演新劇《暴風圈》，製作費高達700億韓圜（約3.9億港元），台前幕後陣容強勁，《淚之女王》金熙元執導、《分手的決心》丁瑞慶編劇，加上金海淑、劉在明、朴海俊、吳正世及李美淑等演出。全劇共分9集，截稿前已推出5集，故事講述前外交官徐聞柱（全智賢飾）的丈夫準備宣布參選總統，突遭槍擊身亡，槍手指控其夫是朝鮮間諜，聞柱為揭開丈夫死亡真相，以及美國白宮高層的陰謀，生命亦受威脅，直至身分神秘的僱傭兵白山湖（姜棟元飾）現身，捨命保護聞柱。

收視稱冠話題榜季軍

韓媒報道《暴風圈》上架至今，收視相當理想，據串流平台統計網站flixpatrol數據顯示，韓國及台灣連續7日登上點播榜冠軍，香港連續5天登頂，至於日本、土耳其及新加坡等地亦躋身三甲。該劇亦成為韓國網絡大數據分析機構gooddata最具話題韓劇榜季軍，僅次於有線頻道tvN《暴君的廚師》及SBS《家母螳螂》。

《暴風圈》大受歡迎，最近卻捲入「辱華」風波，第4集講到徐聞柱為了調查丈夫的死亡真相，決定參加總統大選，其後得悉美國發現朝鮮擁有核潛艦，計劃派兵開戰，主張和平統一的聞柱，相約大學教授討論全球政局，其間提到：「為什麼中國會偏好戰爭？」第5集聞柱約見中國駐韓大使，質問對方：「中國為什麼要容忍韓國發生戰爭？」內地網民認為全智賢對白有辱華成分，強調「中國不喜歡戰爭，追求的是和平」，又指「韓劇主要巿場是歐美而非中國，說這種對白是為了抹黑中國」。

有內地網民蒐集《暴風圈》多個「問題畫面」，例如第2集講述白山湖離開韓國前往大連，大廈外牆的廣告招牌卻以繁體字寫上「金福金行」及「明記裝飾」等，質疑劇組以香港街景假扮內地，而且「大連」街頭殘破骯髒，似故意抹黑內地城巿面貌；同一集講述美國高官開會商討朝鮮核問題，地上出現紅色地氈印有黃色星星圖案，亦令人聯想到「美國把中國五星旗踩在地上」；第5集徐聞柱跟中國官員見面，前者以普通話念出唐代詩人李白的《將進酒》：「君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。」被指聲調古怪，批評她刻意醜化唐詩。

姜棟元涉無牌經營

雖然《暴風圈》劇本並非全智賢創作，內地網民仍遷怒於她，指她在演藝界地位崇高，有權修改對白，質疑她為討好美國而辱華，要求抵制她的代言品牌，甚至加強「限韓令」。由於《暴風圈》在Disney+上架，同樣受到內地網民批評。目前該劇在內地豆瓣網站評分已由7.1急跌至4.8分，有關全智賢辱華的相關話題亦成為微博熱搜。不過，亦有網民指《暴風圈》劇情屬於虛構，Disney+內地亦未提供服務，質疑網民透過非法途徑收看。

都說禍不單行，韓國演藝界近日掀起藝人開設個人事務所未有依法辦理「大眾文化藝術企劃業」登記手續，變成無牌經營，《暴風圈》姜棟元、女歌手玉珠鉉、2NE1成員CL及男歌手成始境等涉案，面臨兩年以下有期徒刑或2000萬韓圜（約11萬港元）以下罰款。韓媒昨日引述首爾龍山警局消息稱已接到違規舉報，將會展開調查。