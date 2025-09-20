【娛樂場】新歌《跳掣公路》 范浩賢的青春筆記

加州road trip做主題

今年初Neal推出首支派台作品《光之丘》，他還收起不少創作，最新派台歌《跳掣公路》是他在新冠疫情期間創作的，Neal說：「新冠疫情期間同朋友寫歌，做自己喜歡的英式、美式搖滾，當時都是玩的心態為主，所以寫出來的歌感覺很隨性。」

歌詞加入難忘經歷

當時Neal憶起大學畢業數年後跟友人到美國加州旅行，就想到要以這趟旅程做主題，寫一首有關road trip（公路旅行）的歌，「同朋友去raod trip絕對是後青春期浪漫，做了幾年有少少錢，但又未有好多責任在身，加上還是單身，於是拋下所有，成班人一齊去玩。《跳掣公路》是記錄了我們可以講一世的開心經歷，但同時亦都是我哋這代人的青春筆記，相信樂迷聽到都會有共鳴。」

為了令歌曲更能突出主題，Neal與監製錄製《跳掣公路》前，特別透過旋律，勾畫出旅行的起伏心情，歌詞部分也刻意加入Neal在旅程中的難忘經歷。

旅程短片輯錄MV

Neal回想當日行程道：「我好鍾意籃球，NBA中最鍾意湖人隊，所以即使當年7月去旅行，都有去湖人主場朝聖、打卡。另外仲有人生第一次跳傘，其實當日我哋無同屋企人講過有這個行程，但緊急聯絡人是寫了阿媽。」旅行當然會不停影相、拍片留念，沒想到當日無心插柳拍下大堆短片，今日成為了Neal《跳掣公路》MV的重要素材，「本來想做動畫MV，但設計封面及MV的Ryan睇完我畀佢嘅footage後，覺得好啱數，於是就將footage再加上佢特別為單曲封面設計的3隻馬騮，混合成為今次《跳掣公路》的MV，不講還以為是專登為MV走去加州攝製！」

Neal表示看着新歌MV，恍如再旅行一次，相信樂迷看到MV會像跟Neal一同出發，展開一場放任、放空的公路之旅。