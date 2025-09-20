朱淑儀批評黃姓編劇 黃勁輝用得獎回敬

朱淑儀只稱該編劇為「黃先生」，翻查電影資料，黃姓編劇為黃勁輝。朱淑儀亦在社交平台留言提及「黃先生」，寫道：「天出招了！感謝主辦方邀請我和游乃海出席影展活動！就在這次活動期間至今，我和乃海都收到不少對『黃先生』的投訴和查證信息，就在不知如何是好的時候，遇上座談會觀眾和《放映週報》的訪問。」

黃勁輝就事件在社交平台回應，稱有朋友問他是否銀河映像成員，並說出訪問內容，他寫道：「最近幫台灣團隊《化外之醫》做劇本顧問，贏咗『最佳亞洲內容大獎』。原來……同組有《三命》。唔覺意贏咗𠻹！」他意指早前在釜山舉行的亞洲內容及全球串流作品（全球OTT大獎）頒獎禮中，他參與的《化外之醫》贏了銀河的《三命》。黃勁輝後來再補充：「杜琪峯導演是我很尊重的前輩。」他稱今次的回顧展很有意思，可以讓大家重溫經典作品，自己已離開銀河映像公司很多年了，他的創作與銀河映像無關，不希望帶來任何誤會，並祝福杜導演工作順利。

娛樂組