娛樂

朱淑儀批評黃姓編劇 黃勁輝用得獎回敬

【明報專訊】銀河映像CEO朱淑儀跟編劇游乃海早前到台灣出席《奇峯無邊 銀河無際》影展，接受當地傳媒訪問，朱淑儀提及2011年上映的《奪命金》，她說：「署名編劇的黃先生，他的表現不完善，過程中並沒有履行他身為編劇的實際功能，但基於尊重合約精神的大前提下，公司最終決定給他個人署名。因為這個署名，令外界誤會他是傑出的編劇及銀河映像的一分子，但事實卻不然。」她表示事件後對署名的要求更為謹慎。當年此片入圍多個影展，在第49屆金馬獎連奪「最佳導演」、「最佳原著劇本」與「最佳男主角」。

朱淑儀只稱該編劇為「黃先生」，翻查電影資料，黃姓編劇為黃勁輝。朱淑儀亦在社交平台留言提及「黃先生」，寫道：「天出招了！感謝主辦方邀請我和游乃海出席影展活動！就在這次活動期間至今，我和乃海都收到不少對『黃先生』的投訴和查證信息，就在不知如何是好的時候，遇上座談會觀眾和《放映週報》的訪問。」

黃勁輝就事件在社交平台回應，稱有朋友問他是否銀河映像成員，並說出訪問內容，他寫道：「最近幫台灣團隊《化外之醫》做劇本顧問，贏咗『最佳亞洲內容大獎』。原來……同組有《三命》。唔覺意贏咗𠻹！」他意指早前在釜山舉行的亞洲內容及全球串流作品（全球OTT大獎）頒獎禮中，他參與的《化外之醫》贏了銀河的《三命》。黃勁輝後來再補充：「杜琪峯導演是我很尊重的前輩。」他稱今次的回顧展很有意思，可以讓大家重溫經典作品，自己已離開銀河映像公司很多年了，他的創作與銀河映像無關，不希望帶來任何誤會，並祝福杜導演工作順利。

娛樂組

相關字詞﹕奪命金 黃勁輝 朱淑儀

