《頭文字D》4K修復版首映 劉偉強難忘日拍67組飛車鏡頭

劉偉強與麥兆輝分享拍攝趣事，劉偉強搞笑自我介紹說：「我係周杰倫。」又笑指20年來最大改變是與麥兆輝「交換身材」。麥兆輝說︰「人哋問你當時辛唔辛苦呀？大家知道點解唔拍續集啦！」劉偉強解釋︰「因為版權問題，無法開拍第2集。正如麥兆輝話『好嘢一部就夠』。」麥兆輝稱當時集合很好團隊，花40多個工作天完成拍攝。劉偉強笑道：「唔怪之得我當時日日都覺得好攰，我一日拍67組飛車鏡頭，大家都搵命搏。」麥兆輝說：「如果劉太喺度，一定唔畀拍！」

映後全場掌聲，兩名導演再上台分享，麥兆輝說：「雖然我看了好多次，但今次聲效完全不同，立體感好強，我好激動！𠵱家香港電影市道是差了點，但最緊要是製作，我與劉偉強同埋成個團隊，希望延續落去。」劉偉強說：「我睇完之後覺得自己好犀利，我個仔坐隔籬，他讀電影，都話好正，我話『梗係啦，我拍喎！』有些效果20年前出不到，今次有機會修復，拍攝角度、聲效、音樂及特技再次呈現，不似20年前拍的戲。今日感覺好似20年前第一次上映咁開心！」他期望《頭文字D》吸引觀眾，再掀起入戲院睇戲熱潮。伍允龍是《頭文字D》忠實粉絲，由漫畫、動畫到電影版都重看多次，他說：「因我揸車好慢，睇電影代替我做唔到嘅嘢！」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com