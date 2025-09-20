明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫斥造謠生事籲「積點口德」

【明報專訊】導演王晶近年不時在網上頻道節目爆娛樂圈秘聞，日前他談到由電台男DJ出道後轉做演員及歌手，在他執導的電影《鹿鼎記》表現不錯，但後來做了一件事令所有男人反感，對方分手後向女方要求取回多年來拍拖的花費，當時傳媒都有報道，他認為太沒有風度。王晶未有指名道姓，但影片配上溫兆倫過往演出片段，及標注「溫兆倫」。

溫兆倫得知王晶的言論後，在該影片的留言區直接留言，指對方「造謠生事、挑起是非」，還叫王晶「積點口德」。溫兆倫寫道：「尊敬的王晶導演，首先感恩有機會曾跟你一起工作，但你說的部分內容與事實完全不符合，難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是你當年有在真相的背後參與過其中呢？這麼多年過去，我一直都不解釋，只因我懂得放下！可我看王導你如今義氣凜然地，把你當作當事人去造謠生事，再次挑起與你無關的是非，實在有失你在我心中曾經崇高的身分。如果你希望借別人與你無關的事來吸眼球的話，我直接告訴你，這次找錯對象了！尊敬的王晶導演，你應該積點『口德』，不要再利用平台去傷害別人了，最後我還是祝福你和你的家人身體健康，幸福快樂。溫兆倫敬上」。之後有關影片已在頻道下架。

溫兆倫曾入稟追討陳梅馨14萬

翻查資料，溫兆倫與陳梅馨於1996年分手，溫兆倫入稟高院追討女方14萬元欠款，申請禁制令阻止對方離港讀書，當時被形容是追討「天價掟煲費」，雙方各執一詞，陳梅馨提供合照、情書等證明關係，指為住得更近，由屯門搬到元朗，稱租金是溫兆倫自願支付。溫兆倫曾否認拍拖，14萬元欠款是租金及借款。

娛樂組

相關字詞﹕陳梅馨 溫兆倫 王晶

上 / 下一篇新聞