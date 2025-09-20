王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫斥造謠生事籲「積點口德」

溫兆倫得知王晶的言論後，在該影片的留言區直接留言，指對方「造謠生事、挑起是非」，還叫王晶「積點口德」。溫兆倫寫道：「尊敬的王晶導演，首先感恩有機會曾跟你一起工作，但你說的部分內容與事實完全不符合，難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是你當年有在真相的背後參與過其中呢？這麼多年過去，我一直都不解釋，只因我懂得放下！可我看王導你如今義氣凜然地，把你當作當事人去造謠生事，再次挑起與你無關的是非，實在有失你在我心中曾經崇高的身分。如果你希望借別人與你無關的事來吸眼球的話，我直接告訴你，這次找錯對象了！尊敬的王晶導演，你應該積點『口德』，不要再利用平台去傷害別人了，最後我還是祝福你和你的家人身體健康，幸福快樂。溫兆倫敬上」。之後有關影片已在頻道下架。

溫兆倫曾入稟追討陳梅馨14萬

翻查資料，溫兆倫與陳梅馨於1996年分手，溫兆倫入稟高院追討女方14萬元欠款，申請禁制令阻止對方離港讀書，當時被形容是追討「天價掟煲費」，雙方各執一詞，陳梅馨提供合照、情書等證明關係，指為住得更近，由屯門搬到元朗，稱租金是溫兆倫自願支付。溫兆倫曾否認拍拖，14萬元欠款是租金及借款。

娛樂組