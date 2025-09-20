明報新聞網
娛樂

方力申驚喜求婚險穿煲 公開蝦碌過程 稱媽咪攬葉萱 支持揭露邪教事件

【明報專訊】方力申與拍拖兩年的女友葉萱由相戀到結婚都非常甜蜜，葉萱之前捲入邪教事件勇敢發聲，方力申近日在網上節目罕談父母對葉萱過去的包容，他稱與葉萱拍拖一段時間後才向父母交代，獲媽媽支持，覺得葉萱做得對，當時攬着葉萱說，不論是否做她的新抱，都視為女兒看待，讓他感窩心。方力申在美國求婚時亦發生連串蝦碌事，租掛上求婚字句的飛機遲到45分鐘，他要在海灘拖延時間。

方力申今年情人節宣布已跟拍拖兩年的葉萱（Maple）結婚，父親節再報喜將榮升做爸爸。他近日接受查小欣網上節目訪問，分享求婚與結婚當天一氣呵成的難忘回憶，他稱已年過40，與葉萱相處融洽，又希望父母能早日享受兒孫之樂，當機會出現時，就毫不猶豫把握，他說：「剛好要去拉斯維加斯工作，當地註冊結婚好方便，媽媽提議乾脆結婚，我就開始籌備。有個好朋友幫我安排一系列驚喜，包括租飛機並掛上『Maple, Marry Me？』字句。大家以為好貴，其實只是5位數字，慶祝生日都可以考慮玩吓！」雖然求婚計劃萬事俱備，過程卻接連出現蝦碌情况，方力申憶述：「第一個笑話是飛機遲到45分鐘，我在海灘不停拖時間，終於捱到飛機出現就求婚。換衫時，證婚人突然現身，我們即場註冊，求婚加結婚一次過完成！」

萬事俱備 求婚飛機遲大到

求婚講求驚喜，方力申透露事前差點被媽媽「穿煲」，他說：「太太臨時臨急話不去拉斯維加斯，我阿媽就打開口牌稱『你去啦，佢可能會同你求婚！』跟住太太問我，我話無可能，一定不會！當離開拉斯維加斯，她就覺得不會，因為大家以為拉斯維加斯最容易結婚，但原來洛杉磯都得，佢以為沒有了這件事，去到真的求婚一刻，她都愕然，接着簽字結婚就更加愕然！」結婚當日，方力申身穿粉紅色西裝，正是去年到英國觀看溫布頓男單決賽，與湯告魯斯合照時所穿的一套，太太的婚紗更是由他親自上網訂購，他說︰「我都幾叻，我太太那兩套婚紗都是我上網訂，她是模特兒身形，一著就弗！」

讚太太內在美與眾不同

方力申表示太太除了外在條件，內在美更是與眾不同，「她好唔同，去歐洲旅行返來什麼都無買，不太需要物質享受，食嘢又貼地，同我一樣生活簡單，她天真樂觀嘅性格亦好吸引我」。早年葉萱勇敢發聲揭露邪教事件，方力申表示拍拖一段時間後才向父母交代，反應是出乎意料地支持，他說：「我媽咪好支持她，可能大家都是白羊座，敢愛敢恨，覺得做得對，需要發聲就應該講。當時我拍下畫面，媽咪攬住她講『無論你將來同我個仔得定唔得，我都當你係我個女！』我聽到真係如釋重負，好窩心。」至於爸爸對葉萱亦非常疼愛，「一家人食飯，我問阿爸想食什麼，佢話『你唔好問我，你問Maple食乜嘢』」。目前兩人婚後暫住父母家，一家關係融洽。

娛樂組

相關字詞﹕葉萱 方力申

