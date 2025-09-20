《俠醫》登收視冠軍 陳豪拒認福將 張曦雯預告開心結局 想搵醫師男友

張：收視30點為陳豪胸口施針

陳豪表示電視正處於低迷期，收視高開後有逐步上升，感到好開心，可能與劇情圍繞親情關係，適合一家大細收看。成為收視福將？他謙稱不敢當，「最難是保持收視，好難講是不是福將，劇集有口碑有收視，已算交到功課。劇中示範跳健身操，沒有太大難度，只是對白難背，NG了20多次」。他稱飾演醫師對病人照顧有加，現實中子女發燒病倒，也會化身護士探熱及餵藥，也會擔心變緊張大師，太太陳茵媺則比他輕鬆。

張曦雯有意約台前幕後看大結局，預告是開心結局，特別最後一場戲最感動。她早前與外籍男友分手，期待將來找到像陳豪角色的醫師，可照顧她的身體和生活。觀眾讚她演出時表情豐富，跟以往角色有別？她表示今次豁出去，展現另一面，開心獲觀眾喜愛。劇中被對手劉佩玥摑面又扯頭髮，她笑言只要收視好，被摑也值得，有機會想多演此類不修邊幅的角色。她稱稍後劇情有幕被大反派丁子朗落藥企圖迷姦，笑指丁子朗角色好變態，看預告感心寒，因當時扮暈倒，看不到他脫衣時大騷弗爆身形，「另一劇情是陳豪為我檢驗胸部和針灸，拍攝時沒觸摸和拍到重要部位，因電視尺度有限制」。張曦雯與陳豪許下承諾，若收視有30點，張曦雯會即場為陳豪胸口施針和掌摑丁子朗。

譚凱琪演自閉角色過足戲癮

譚凱琪演自閉症角色感挑戰大，過足戲癮，今次嘗試突破跳出舒適圈，「雖感壓力，拍攝時盡量放開顧慮做好角色，演出後對自閉症有更多認識及了解。5歲女兒的同學仔有收看，讚我可愛得意」。她稱劇中被陳豪針灸一點也不怕，因20歲起已四出尋找神醫，服用中藥調理身體和針灸，拍攝時獲真正醫師施針，寓工作於養生。郭柏妍演陳豪患病妹妹，雖對手戲不多，但估不到觀眾喜歡這段兄妹情。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

