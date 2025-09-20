丁子朗封「新一代奸仔」目標攻內地 稱參加《亞洲超星團》志在拓展人脈 被鬧足兩年百毒不侵

記者：林祖傑

丁子朗在劇集《俠醫》首次飾演壞到透的奸人角色，心地差、好色、殺人放火、推阿婆落樓，甚至強姦張曦雯，壞事做到盡，他說：「我都佩服編劇寫得出這些劇情，更佩服自己演得到，因為陳萍監製第一套劇《妳不是她》，也是我第一套劇擔任男主角，所以和監製有情意結，她找我演，便二話不說答應，怎料是演一個這麼極致的壞人，接拍時收到頭10集劇本，我的角色只鍾意錢和女人，之後更愈來愈暴走，就開始質疑自己能否演到，不過監製給予我很大支持，就算我要求加副眼鏡令自己感覺更有安全感，也不嫌麻煩以燈光和鏡頭遷就，讓我演得更入戲。」

命運安排演奸角

丁子朗透露這奸角原本並非找他演，幾經轉折才落入他手中，絕對是命運安排，但確實完全未演過這類角色，覺得真的很難演，要參考以往經典劇的斯文敗類奸角，除了將勤補拙，還要靠陳豪和鄭子誠幫助，「要靠他們過料畀我，因為他們都是演奸人的佼佼者，教導我想像自己好似畜生般去演，如沒有他們，我完全演不到這麼變態的角色」。

拍強姦戲最大挫敗

丁子朗與劉佩玥有多場身體接觸戲分，認為反而得心應手，「拍攝肉搏戲其實不容易，抱起她掟落牀幾次都要一定力量，慶幸對手是她，我的熒幕初吻都是之前拍劇給了她，因為熟絡，所以令我放鬆很多，順利輕鬆完成。這場戲網民讚我身材好，反而不是讚劉佩玥，真的有點不好意思，我不介意除衫騷身材，現在不除幾時除，唔通要七老八十先除咩？」劇中與張曦雯演強姦戲，丁子朗形容是入行以來最大的挫敗，「大家以為好好，甚至連老竇都話我艷福不淺，有那麼多靚女惜應該開心，其實真的不是，很難衝破心理關口，尤其是強姦戲更不知怎樣去演，場戲變態到由腳慢慢吻到她的頭，其實張曦雯已經好好，拍攝前講好讓我觸碰，但我演了很多次都演得不好，足足NG了20幾次，從未試過演戲這麼大壓力，打破了我拍劇以來的NG紀錄，拍完挫敗到很不開心，心想連強姦戲都演不好，之後還有殺人戲，心理質素能否可以去到這麼極致？驚演出來好假」。

一句對白被粗口問候

丁子朗表示毋懼演奸角破壞形象，經歷足足被鬧了兩年的日子，已練成百毒不侵，「被網民鬧得最狠是《美麗戰場》角色及參加《亞洲超星團》，前者除被狠批演得油膩，加上『我生得咁靚仔，唔溝女嘥晒啦！』這句經典對白，更被鬧到黐線，每個貼文下面都有幾千個人鬧我，甚至試過畀人用粗口問候，搞到我都慣咗畀人鬧，直到今次這套劇播出，都預計會再畀人鬧，點知沒人鬧之餘，反而讚我演奸角比忠角好，真的有少少受寵若驚，有網民還指一早演奸角就已經紅咗好耐，不應蹉跎歲月去演忠角及參加《亞洲超星團》」。他認為被批評不要緊，只要仍然留在這個圈不死，一定會有代表作，能將過去的污名洗走。

身為獲力捧小生為何堅決參加《亞洲超星團》？丁子朗透露公司高層曾反對，鬧他做開主角，又不是唱歌跳舞出身，為何要化到塊面白晒去做小丑，勸他不要參加免出醜，但他仍堅持己見，終說服了高層批准，「因我的目標不是要在這個節目贏，而是要贏得我的視野及人脈，這節目只是踏腳石」。事實證明他此舉沒有錯，做到自己想做的事，「大灣區以外的內地觀眾根本不認識丁子朗是誰，參加確被人鬧得好緊要，但當中的得着遠比大家見到的多，我從中認識到很多內地幕前幕後朋友，開拓了很多人脈關係，雖然被鬧得好甘，但我完全零後悔」。

為目標接受全裸演出

丁子朗希望能吃四方飯，可以去到更遠地方，不止在港劇當男主角，故當年參選香港先生後決意操出好身材，因自覺要操出競爭力，如到內地發展，不健身很難跟內地演員比較，早前終有機會憑短劇《搏憶》進軍內地，劇中演霍建華徒弟，「我飾演男三，是一個好好的起步點，對我而言亦是很大挑戰，因為是純普通話對白，好在之前找了台灣演員張鈞甯的台詞老師補課，才能原聲拍攝，播出後在內地也有少少迴響，給予我強心針，希望可持續在內地發展」。為了遠大目標，他稱就算被要求全裸演出亦無所謂，「夠膽播我就夠膽拍，由零開始一定要捱，要受得起重新被人批評及冷待，已做足心理準備，有人會覺得為什麼我要作賤自己，去另一個地方重新來過，但我完全受得起，28歲自覺不後生，也未算太遲起步，起碼輸得起」。

