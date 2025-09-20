明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

丁子朗封「新一代奸仔」目標攻內地 稱參加《亞洲超星團》志在拓展人脈 被鬧足兩年百毒不侵

【明報專訊】丁子朗在《2016年度香港先生選舉》奪亞軍，至今入行9年，即使備受力捧，星途也非一帆風順，在劇集《美麗戰場》飾演渣男角色及參加選秀節目《亞洲超星團》最為人詬病，被網民攻擊到體無完膚，到正在播出的劇集《俠醫》卻迎來意想不到的迴響，轉型演奸角大獲好評，更被封「新一代奸仔」，但他表示志不在港劇，已憑短劇進軍內地，誓要將眼光放得更遠，吃盡四方飯。

記者：林祖傑

丁子朗在劇集《俠醫》首次飾演壞到透的奸人角色，心地差、好色、殺人放火、推阿婆落樓，甚至強姦張曦雯，壞事做到盡，他說：「我都佩服編劇寫得出這些劇情，更佩服自己演得到，因為陳萍監製第一套劇《妳不是她》，也是我第一套劇擔任男主角，所以和監製有情意結，她找我演，便二話不說答應，怎料是演一個這麼極致的壞人，接拍時收到頭10集劇本，我的角色只鍾意錢和女人，之後更愈來愈暴走，就開始質疑自己能否演到，不過監製給予我很大支持，就算我要求加副眼鏡令自己感覺更有安全感，也不嫌麻煩以燈光和鏡頭遷就，讓我演得更入戲。」

命運安排演奸角

丁子朗透露這奸角原本並非找他演，幾經轉折才落入他手中，絕對是命運安排，但確實完全未演過這類角色，覺得真的很難演，要參考以往經典劇的斯文敗類奸角，除了將勤補拙，還要靠陳豪和鄭子誠幫助，「要靠他們過料畀我，因為他們都是演奸人的佼佼者，教導我想像自己好似畜生般去演，如沒有他們，我完全演不到這麼變態的角色」。

拍強姦戲最大挫敗

丁子朗與劉佩玥有多場身體接觸戲分，認為反而得心應手，「拍攝肉搏戲其實不容易，抱起她掟落牀幾次都要一定力量，慶幸對手是她，我的熒幕初吻都是之前拍劇給了她，因為熟絡，所以令我放鬆很多，順利輕鬆完成。這場戲網民讚我身材好，反而不是讚劉佩玥，真的有點不好意思，我不介意除衫騷身材，現在不除幾時除，唔通要七老八十先除咩？」劇中與張曦雯演強姦戲，丁子朗形容是入行以來最大的挫敗，「大家以為好好，甚至連老竇都話我艷福不淺，有那麼多靚女惜應該開心，其實真的不是，很難衝破心理關口，尤其是強姦戲更不知怎樣去演，場戲變態到由腳慢慢吻到她的頭，其實張曦雯已經好好，拍攝前講好讓我觸碰，但我演了很多次都演得不好，足足NG了20幾次，從未試過演戲這麼大壓力，打破了我拍劇以來的NG紀錄，拍完挫敗到很不開心，心想連強姦戲都演不好，之後還有殺人戲，心理質素能否可以去到這麼極致？驚演出來好假」。

一句對白被粗口問候

丁子朗表示毋懼演奸角破壞形象，經歷足足被鬧了兩年的日子，已練成百毒不侵，「被網民鬧得最狠是《美麗戰場》角色及參加《亞洲超星團》，前者除被狠批演得油膩，加上『我生得咁靚仔，唔溝女嘥晒啦！』這句經典對白，更被鬧到黐線，每個貼文下面都有幾千個人鬧我，甚至試過畀人用粗口問候，搞到我都慣咗畀人鬧，直到今次這套劇播出，都預計會再畀人鬧，點知沒人鬧之餘，反而讚我演奸角比忠角好，真的有少少受寵若驚，有網民還指一早演奸角就已經紅咗好耐，不應蹉跎歲月去演忠角及參加《亞洲超星團》」。他認為被批評不要緊，只要仍然留在這個圈不死，一定會有代表作，能將過去的污名洗走。

身為獲力捧小生為何堅決參加《亞洲超星團》？丁子朗透露公司高層曾反對，鬧他做開主角，又不是唱歌跳舞出身，為何要化到塊面白晒去做小丑，勸他不要參加免出醜，但他仍堅持己見，終說服了高層批准，「因我的目標不是要在這個節目贏，而是要贏得我的視野及人脈，這節目只是踏腳石」。事實證明他此舉沒有錯，做到自己想做的事，「大灣區以外的內地觀眾根本不認識丁子朗是誰，參加確被人鬧得好緊要，但當中的得着遠比大家見到的多，我從中認識到很多內地幕前幕後朋友，開拓了很多人脈關係，雖然被鬧得好甘，但我完全零後悔」。

為目標接受全裸演出

丁子朗希望能吃四方飯，可以去到更遠地方，不止在港劇當男主角，故當年參選香港先生後決意操出好身材，因自覺要操出競爭力，如到內地發展，不健身很難跟內地演員比較，早前終有機會憑短劇《搏憶》進軍內地，劇中演霍建華徒弟，「我飾演男三，是一個好好的起步點，對我而言亦是很大挑戰，因為是純普通話對白，好在之前找了台灣演員張鈞甯的台詞老師補課，才能原聲拍攝，播出後在內地也有少少迴響，給予我強心針，希望可持續在內地發展」。為了遠大目標，他稱就算被要求全裸演出亦無所謂，「夠膽播我就夠膽拍，由零開始一定要捱，要受得起重新被人批評及冷待，已做足心理準備，有人會覺得為什麼我要作賤自己，去另一個地方重新來過，但我完全受得起，28歲自覺不後生，也未算太遲起步，起碼輸得起」。

服裝：上海灘

相關字詞﹕俠醫 亞洲超星團 丁子朗

上 / 下一篇新聞