娛樂

【開箱】《疾凍救援：復仇》 里安納遜帶着骨灰去救人

【明報專訊】《逃出魔幻紀：叢林挑機》編劇尊尼芬漢斯利（Jonathan Hensleigh）自編自導、《救參96小時》里安納遜（Liam Neeson）主演動作片《極地冰劫》2021年在影視串流平台Netflix上架，事隔4年推出續集《疾凍救援：復仇》（Ice Road: Vengeance），9月3日改於Prime Video播放，爛番茄影評網站給予17%極低分數，難道比上集只有43%還要不濟？

澳洲取景扮尼泊爾

《極地冰劫》講述北美洲貨櫃車司機Mike（里安納遜飾）奉命到加拿大礦場救人的冒險旅程，《疾凍救援：復仇》沿用同一角色，故事卻獨立成篇，Mike按照亡弟遺願，把骨灰撒落聖母峰，結果陰差陽錯，演變成另一場救援行動。諷刺的是，上集劇情尚算貼題，擅長雪地駕車的Mike大展拳腳；續集以尼泊爾為背景，事實在澳洲維多利亞拍攝，既可獲得稅務優惠，亦能減低拍攝風險，代價是山路沒有積雪，Mike似汽車維修員多於司機，造成文不對題的尷尬局面。

Mike聘請導遊Dhani（范冰冰飾）陪同登山，同一時間黑幫頭子Rudra計劃在喜瑪拉雅山上興建一座大型水壩，透過發電謀取暴利，但遭原住民反對，批評此舉破壞自然，居民更要離鄉別井，代表他們的Rai家族拒絕就範，Rudra於是派人綁架其子Vijay，後者剛好登上Mike與Dhani乘坐的旅遊巴，因此捲入漩渦。

范冰冰感情線突兀

疑因逃稅而遭內地封殺的范冰冰，把皮膚塗黑扮尼泊爾導遊，不單有文化挪用之嫌，更影響當地演員就業機會，未知此舉可會惹怒工會？新片提到她曾服兵役，個性見義勇為，而且驍勇善戰，跟里安納遜聯手對付壞蛋，角色設計討好，問題是主角光環太厲害，槍傷刀刺都能迅速復原，相比戲中旅遊巴在喜馬拉雅山路疾馳更加離地。至於片尾突然加入里安納遜與范冰冰的愛情線，由於欠缺鋪排，同樣感覺突兀。

電影提到黑幫勾結壞警察，在發展中國家可謂慣常設定，然而新片加入一帶一路概念，感覺新鮮，片尾主角越過中國邊境，獲解放軍營救，更屬荷李活片罕見。

里安納遜憑《救參96小時》奠定動作片巨星地位，當時他56歲，身手尚算敏捷，《疾凍救援：復仇》上架之日，他已七十有三，比成龍還要年長兩歲，扮演動作英雄的說服力大不如前，開場一幕攀山戲疑向《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）致敬，結果以替身演出已可見一斑；電影中段為救Vijay而得罪黑幫，他又化身《生死時速》的奇洛李維斯（Keanu Reeves），駕車橫衝直撞，導致旅遊巴幾乎墜崖，頗有自嘲的惡趣味。

電影的動作畫面不多，Mike駕駛旅遊巴衝落下坡已算較為緊張，但他對Dhani坦承此舉只有50%成功率，最終翻車收場，便顯得角色有勇無謀，莫非這是編劇兼導演尊尼芬漢斯利刻意所為？值得一讚的是本片對白頗有深意，例如旅遊巴司機臨終前對Rudra說：「活着的時候，當個無神論者很容易，面對死亡卻是另一回事。」Mike亦曾以哲學經典《奧義書》回應Dhani問他關於尼泊爾此行感想，為這部動作片提升一點層次。

范冰冰 里安納遜 疾凍救援：復仇

