《Kpop獵魔女團》收視破3億 開拍前傳短片

非英語電影以印度片佔優，《像你這樣的人》新上榜即錄得370萬觀看次數，跟德國懸疑片《危情島墜》並列冠軍，另一印度警匪片《孟買勇警》以330萬躋身三甲。至於非英語節目則由韓劇稱王，《暴君的廚師》上榜第4周終以680萬觀看次數攀升冠軍，《夢想成為律師的律師們》及《家母螳螂》分佔第4及6位。值得一提的是，《星期三》第1和2季繼續上榜，分別錄得360萬及1500萬觀看次數，成為英語節目榜第6和2位，其中《星期三2》累計收視達9540萬，取代《怪奇物語3》進佔歷來最高收視英語節目第10位。

提起《Kpop獵魔女團》，據外國一家專門報道電玩、科技及娛樂新聞的網站Twisted Voxel爆料，負責製作此片的索尼電影公司將會開拍一部前傳式動畫短片《Debut: A KPop Demon Hunters Story》，講述戲中女團HUNTR/X的出道經過，由於內容涉及「動作、暴力及驚嚇場面」，將會評級為PG（兒童需由家長陪同觀看），但因所知有限，暫時未確定是否由Netflix播放，上架日期亦未定。