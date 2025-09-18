珍芳達哭悼羅拔烈福 特朗普讚偉大

先後跟羅拔烈福合演《香餌釣情郎》、《冷戰夫妻》、《追》、《電騎士》及《心靈的深夜對話》的珍芳達，昨日上載《心》片劇照並留言：「今早收到你的死訊，令我大受打擊，淚流不止，你對我來說意義重大，是個在各方面都美好的人物，你代表一個我們必須持續為之奮鬥的美國。」

跟羅拔烈福合演經典愛情片《俏郎君》而被影迷視為金童玉女的芭芭拉史翠珊，憶述拍戲點滴仍然回味：「每日在片場都令人興奮、緊張與快樂，你是如此迷人又聰慧，也是史上其中一個最好的演員。」至於他的《非洲之旅》和《命運迷牆》拍檔梅麗史翠普留言簡單直接：「一代巨星殞落，安息吧，我可愛的朋友。」

曾經翻拍《大亨小傳》的里安納度狄卡比奧，雖然身在英國宣傳《一戰再戰》，仍然抽空撰寫長文悼念這位啟發他投身環保事業的前輩：「（羅拔）是演員、社運人士、環境保護者和出色藝術家，他對保護地球與啟發改變的承諾，與他的才華互相輝映，他的影響力將世代傳承。」

至於其他拍檔包括《情深說話未曾講》史嘉麗祖安遜、《不道德的交易》狄美摩亞（Demi Moore）、《捨不得你》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）及《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）等，亦以合照或撰文悼念故人。

政界方面，美國總統特朗普同日離開白宮準備到英國展開國事訪問，有記者告知羅拔烈福死訊，特朗普回應：「有一段時期，羅拔烈福成就無人能及，亦是最受歡迎，我認為他很偉大。」美國前國務卿希拉里亦透過社交媒體致敬：「我一直敬仰羅拔烈福，不單作為演員和導演的成就，更重要的是他提倡進步價值觀，包括保護環境、推動藝術普及，並為新一代的社運人士和電影工作者創造機會。他是真正的美國偶像。」