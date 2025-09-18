孫藝珍：比參加威尼斯影展更緊張 釜山電影節開幕 坂口健太郎醜聞後現身派心心

文：蘇珮欣

釜山影展開幕禮星光熠熠，除了《選擇有罪》團隊外，還有《生化危機》系列女星美娜祖華域（Milla Jovovich）與導演老公保羅安德遜（Paul W.S. Anderson）、《Project Y》韓韶禧、《樓上的人》河正宇、《親愛的X》金裕貞、《浪漫暱名者》韓孝珠、《Dear Stranger》桂綸鎂與西島秀俊、《武士生死鬥》岡田准一、《盤上的向日葵》坂口健太郎與渡邊謙、《愚者的身分》北村匠海、《我的弟弟小到可以隨身攜帶》柴咲幸等，韓國女團Blackpink成員Lisa驚喜現身紅地氈，影迷夾道歡呼，搶盡風頭。

張艾嘉獲山茶花獎

紅地氈另一焦點是坂口健太郎，日本雜誌《週刊文春》早前踢爆他跟同居女友及永野芽郁搞三角戀，昨日是醜聞曝光後首次公開露面，心情似乎未受影響，全程保持笑容，不時向影迷揮手。擔任競賽單元評審的梁家輝，穿著白色西裝亮相，狀甚興奮，邊走邊聞歌起舞，不忘向現場人士派飛吻。梁家輝與成龍合演《捕風追影》亦會在釜山放映。

張艾嘉在開幕禮獲頒山茶花獎，表揚女性電影人的卓越成就。她以英文發表得獎感言，對於得獎感榮幸，多謝大會及CHANEL頒發此獎，不單令女生漂亮，也支持她們實踐夢想，「自1972年首次踏足片場，我就愛上電影，一直努力工作，即使結婚並為人母，也從未停止拍戲」。她表示女性電影人不易為，工作充滿挑戰，「因為困難重重，反而讓我充滿力量，就如山茶花般代表愛與奉獻」。今年帶來新片《他年她日》，藉此讓觀眾知道她依然熱愛電影。

《雷霆戰爭》韓國導演鄭智泳獲頒功勞獎，他稱從助導開始，參與電影拍攝已經50年，「我站在鏡頭旁邊，透過電影與觀眾溝通，成為我的日常」，又指過去半世紀並非一帆風順，不時與巨浪搏鬥，例如韓片被審查時期、荷李活電影搶佔巿場、大企業壟斷電影發行等，「走過這條長河的不只是我，還有許多同業、前輩及後輩，這個獎項是我代他們領取的」。

孫藝珍感恩好天氣

今屆開幕電影是《分手的決心》朴贊郁執導，李秉憲與孫藝珍合演《選擇有罪》，故事講述紙廠管理人員萬洙（李秉憲）努力工作25年，卻被無情解僱，應徵卻不斷碰壁，於是狠下心腸，主動剷除競爭對手的故事。韓國定於下周三（24日）開畫，香港延至10月16日上映。

李秉憲擔任開幕禮司儀，趁機問朴贊郁如何評價新片？後者笑言：「還是做演員比較舒服。」朴贊郁又表示首次獲選為釜山開幕電影，心情既激動又榮幸；孫藝珍則表示相隔多年再到釜山，開幕禮沒有下雨感到幸運，又說新片在韓國首映，比起參加威尼斯影展更緊張。

為慶祝釜山影展30周年，今屆重設競賽單元，14部候選電影角逐釜山大獎、導演獎、演員獎、評審特別獎及藝術貢獻獎，入圍作品包括舒淇自編自導《女孩》、內地導演畢贛的《狂野時代》、張律執導《羅目的黃昏》、台灣導演鄒時擎的《左撇子女孩》、韓國導演李宰漢的《用別的名字》、林善愛執導，秀智與李鎮旭合演《為失戀者準備的七點早餐聚會》、劉在仁執導《去抹去的路》，還有日本導演志萱大輔的《放開貓》、永田琴《愚者的身分》及三宅唱《Two Seasons, Two Strangers》等。