娛樂

【娛樂場】《關於．快樂的死亡》 羅家英吳文忻抗癌體會生死意義

【明報專訊】HOY TV訪談節目《關於．快樂的死亡》以推廣生死教育為主旨，淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成每集與不同嘉賓深度對談，包括抗癌戰士羅家英和吳文忻、生死教育導師陳敏兒、首名舉辦殯儀生死音樂會歌手鄺旨呈、藝人劉小慧與李珊珊、香港中文大學中文系前高級講師歐陽偉豪、輪椅攀石教練黎志偉，以及曾文和醫生等，分享對生死的獨到見解與人生經歷，透過對談啟發大眾以更積極、坦然的心態面對生命每一個階段，傳遞「認識死亡、把握今天、好好活着」的信息。

78歲羅家英今年5月自爆第四次患癌，回想被告知患前列腺癌，第一感覺是，「歡迎到來，我會接受」。他於節目多次表示死亡沒有大不了，在演藝生涯已經歷無數次的生死，自言已體會生死意義，「因為知道自己身體發生了什麼事，感覺反而輕鬆了」。他勸喻患病的人，不要只顧自己，還要顧及身邊家人的感受，不要常常將病痛掛在口邊，學習放下，不用恐懼死亡，「我已78歲，較去世的父親長命，所以當下已無所求，但求活得開心快樂」。

吳文忻克復恐懼 坦然面對癌魔

吳文忻3年前確診乳癌，去年復發至第四期末期，癌細胞變異擴散到尾龍骨。從最初的震驚與恐懼，到積極面對治療，她毫無保留分享抗癌歷程，如何與癌細胞和平共處。吳文忻承認種種因素交織下，初期對接受治療猶豫不決，經歷近一年的徬徨與摸索，終於醒悟，意識到必須停止恐懼，宗教信仰令她獲得內心的平靜與依歸。

吳文忻相信一切事情的發生都有其緣由，「也許此時無法完全理解為何癌症會降臨自己身上，背後的原因可能牽涉過去行為所種下的影響，不限於今生，甚至可能來自前世，每個行為，無論好壞，終將帶來相應的果報」。如今她以感恩之心面對一切發生，感謝這段經歷所帶來的覺醒與成長。

陳敏兒走出喪夫之痛成導師

陳敏兒的丈夫廖啟智（智叔）2021年癌症離世，這幾年除自我療傷外，還積極投身生死教育，成為生死教育導師，協助同路人走出傷痛。她說人由出生開始就面對死亡，死亡可以來得好突然，「回想智叔確診胃癌那一刻至離世的日子，其實很短暫，但對我來說是很突然」。她認為大部分死亡的哀痛是來自逝者的遺憾與牽掛，以丈夫為例，他的其中一個遺憾是不能見證兒子結婚生仔。不過這些日子以來，陳敏兒體會只要好好計劃，有些遺憾是可以避免，例如可拍片、錄音，甚或買禮物，待孩子長大才拆開。

人母劉小慧關心學生自殺率升

劉小慧跟丈夫蘇志威育有兩女，大女Yumi已成年，細女Ina也17歲。她關心近年學生自殺率不斷升高，身為父母感受尤深。回想大女兒當年表示不想升大學，想學做甜品，劉小慧第一個反應跟大部分父母一樣，為什麼不先完成大學再去學甜品？但想深一層，若強迫孩子做不喜歡的事情，不但浪費女兒時間，亦傷害了母女感情，於是便尊重及支持大女的決定。

《關於．快樂的死亡》 HOY TV（77台）

9月29日起逢周一至五 晚上10時30分

