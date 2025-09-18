任大使述親朋患癌經歷 佘詩曼稱病母積極治療 讚好榜樣

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

佘詩曼以「粉紅大使」身分呼籲女士關注乳房健康，定期檢驗身體，趁洗澡享受「me time」時，可自我檢查身體部位，有事可及早發現。佘詩曼表示身邊朋友及家人有患癌經歷，令她很清楚知道整個過程，認為病人的心態很重要，最好定期檢查，不要以為小事便不理會。

佘母剃光頭因治療副作用

早前有報道指佘詩曼母親患重病，她沒正面回應，「媽咪之前係唔舒服，佢心態好好，好樂觀正面，接受適當治療，家人陪伴很重要，一路幾好」。母親現時身體如何？佘詩曼說：「OK。（已康復？）努力緊。媽媽出街比我更多，非常活躍，身為女兒想她多點休息，但見她應付到，加上人又開心，便支持她」。佘母早前被影到剃光頭，佘詩曼解釋是接受治療的副作用，身體健康最緊要，還大讚媽咪「好正」，「佢為自己而活，不介意亦不理會別人目光，讓自己在最舒服狀態，佢好勇敢，係一個好榜樣」。佘詩曼表示近期減少工作，主力陪伴家人，帶母親到馬來西亞旅行。

問到日常遇到不開心，如何處理情緒問題，佘詩曼自言靠找朋友傾偈抒發，「通常跟朋友講一次，仍然不順氣，便找第二個講，通常向不同朋友講到第4次，便沒事。當然都會在『七姊妹』群組分享或同由細識到大的朋友講，有她們的聆聽已足夠，至於所給的意見，幫唔幫到手不太重要」。佘詩曼強調要找適當發泄途徑，否則谷得多會谷到病，影響身體健康。

敗給《繁花》唐嫣 佘未感失落

佘詩曼在香港和內地人氣旺盛，帶挈頻密吸金，有指她今年已接下15個廣告，成為「廣告女王」。她感恩獲客戶支持和信任，沒統計收入，盼努力掙錢同時盡量做到生活與工作平衡。貴為視后的她於內地第二屆金熊貓頒獎典禮敗給《繁花》的唐嫣。佘詩曼解釋獎項只有一個，不一定每次都會贏，體育精神也很重要，沒有為此失落。

昨日行政長官李家超公布新一份《施政報告》，其中一項有關重塑表演場地功能布局，佘詩曼稱自己不是歌手，所以沒太多意見，認為香港愈多表演場地做不同類型演出是好事，例如啟德體育園可吸引世界各地人士來港，欣賞外國知名藝人演出，有助促進本地經濟。

