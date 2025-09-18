明報新聞網
娛樂

岑樂怡首執導出戰微電影競賽 6號無期望奪最佳男主角

【明報專訊】岑樂怡早前宣布離開ViuTV，首次以「專業組」導演身分，邀請RubberBand主音6號（繆浩昌）任男主角，參與《第十三屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》，昨日二人出席記者會，同場還有雷深如（J.Arie）、江華女兒陳薔天、朱紫嬈和鄺星宇。岑樂怡表示申請資助過程經數次面試，拍短片介紹，與不少同業競爭，慶幸獲24萬元資助，預計11月開拍處女作《格仔恤衫》，暫不透露內容，最開心邀得6號任男主角，「創作劇本時，不停聽RubberBand的《Be Right Back》，啟發很多靈感。2017年與6號拍ViuTV劇《未來還未來》，合作愉快，好多謝他一口答應做男主角，女主角是舞台劇前輩演員」。6號透露角色與他性格有些相似，喜歡集郵，勾起童年回憶。隊友黎萬宏（泥鯭）憑《泥鯭的》獲去屆專業組最佳微電影男主角金獎，6號稱只是第3次當主角，演出有壓力，沒期望得獎。

J.Arie應導演黃天城邀請演出以「生死」為題材的微電影，「懷疑但凡怪誕、靈異題材特別適合我，以往演出大多數不是喪屍就是鬼魂，今次亦不例外，11月開拍，要到殯儀館取景，接拍原因之一是向已故契爺河國榮致敬」。她早前接拍陳果同以生死為主題的作品，透露劇本要修改暫停，不擔心情緒受這類沉重題材影響，會整理心情。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕雷深如（J.Arie） RubberBand主音6號（繆浩昌） 岑樂怡

