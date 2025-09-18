餐廳老闆黃宗澤贊成推寵物經濟 周柏豪歡迎紅館優先開演唱會

稱被蔡潔「導」 黃宗澤愛上古董表

黃宗澤投入拍攝劇集《風華背後》，開心仍能抽空參與時裝活動，看到靚衫很興奮，對扮靚有欲望，「我不生仔，不用太多儲蓄，平常見到喜歡的東西就買，買衫花費會因應自己收入，又愛買寶石、古董表，不過要戒了」。他自爆愛上古董表受緋聞女友蔡潔引誘入坑，常聽對方說哪隻靚、哪隻保值，很熱心。蔡潔表愛意？他說：「佢有情有義，愛就冇乜，咁樣導我法，係落毒。」

吳卓羲日前取笑黃宗澤多工作拍晒所有劇，黃宗澤笑稱只留意對方受訪疑似爆粗，「係咪迫我講番粗口畀佢聽？男人幾十歲，有時一句半句粗口實有，我們經常一起健身，傾偈總會夾雜一兩個字粗口。吳卓羲都有拍劇，只是延遲拍攝」。二人日前約林峯和吳啟華飯敘，網友提議4人合作拍劇？黃宗澤說：「我們當然想合作，建議網友集氣促成這件事，希望一起拍喜劇，卓羲把咀夠搞笑，不過恐怕度期有排度。」

黃宗澤想業主減租降營商壓力

行政長官李家超昨日發表任內第四份《施政報告》，開餐廳的黃宗澤稱有留意，贊成推寵物經濟，認為是好事，「國內外都有場所容許寵物進場，我都是愛狗之人，我間餐廳周六都設pet friendly，貓可入室內坐，室外設狗休息區，只要搞好衛生就得」。新政策為中小企減牌費、污水費，黃宗澤表示歡迎，認為可減低營商壓力，不過最希望能減租渡過低迷的市道，「我餐廳租約就到期，剛收到業主續約信要加租，某些職位又難請人，日前開會研究營商環境，舖租太貴都要搬，當然不想搬，一動不如一靜，盡量想僱用本地人才，但必要時都考慮輸入外勞」。

周柏豪拒評蘇永康被投訴涉毒

周柏豪正在內地舉行巡迴粉絲見面會，預料忙到年底。蘇永康被網民投訴23年前涉毒，10月溫州演唱會煞停。問到他是否贊成不容許劣質藝人開騷？周柏豪說：「這個不到我去講，每個人都有做錯事的時候，個準則到底標準在哪？不是我去定，只能做好自己本分，報答喜歡自己的人。」

周柏豪正計劃明年在港開騷，對於港府改革場地租用政策，以後紅館優先舉行演唱會，他表示歡迎：「新政策下，理應較容易申請，等我都試試，無論紅館或啟德，都希望有機會企上去做騷，因為5歲女兒、4歲兒子未睇過我在香港做騷。」《施政報告》鼓勵市民生育，他表示不會受惠：「鼓勵不到我，生仔、供養不辛苦，要湊要𧨾就煩。」

