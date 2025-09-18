首合演情侶有默契 許光漢袁澧林拍咀戲零尷尬

記者：鍾一虹

《他年她日》講述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的安晴（袁澧林飾）遇見長年區的薯仔（許光漢飾），身處不同時間背景的男女相遇相戀，一同對抗宿命與距離。

許光漢與袁澧林因《他年她日》結緣，袁澧林表示當知道跟許光漢合作已很興奮，見面後發現跟對方是同類人，「以前我經常被人話頭細，今次跟許光漢合作，發現佢個頭都好細」。許光漢讚袁澧林動靜皆宜，有古靈精怪特質，做事時成熟又穩重。問到拍親咀戲有沒有尷尬？許光漢笑說：「拍攝時要轉身對望，沒有尷尬，尷尬就不要當演員。」袁澧林笑着和應。

許光漢自認浪漫情人

戲中有送花的甜蜜情節，袁澧林大呻現實中很久沒收過男仔送花，許光漢自認是浪漫情人，「以往談戀愛，女朋友日常生活缺什麼就送什麼。送花是小情趣，我會送花給媽媽，好似來港做電影宣傳，跟張姐（張艾嘉）聚餐也會送花」。二人大爆張艾嘉跟導演龔兆平拍戲期間，有很多討論，互不妥協，許光漢笑說：「他們有不同世界觀，想電影變得更好，導演沒有因張姐身分而讓步。」袁澧林笑說：「導演與張姐的互動好正。」

袁澧林視張艾嘉為目標

許光漢大讚張艾嘉是傳奇，很感恩《他年她日》有她在，「張姐工作以外會請我們到她府上食飯，又自製點心帶到片場探班，很願意跟我們這班小朋友混在一起聊天、開玩笑，突顯她的氣量和格局，她在我心目中地位很崇高」。袁澧林表示跟張艾嘉合作，感受對方有強烈母愛，內心情感豐富，瘋狂熱愛電影，「佢講故事已令我入戲，我跟她合作獲益良多，她也很有活力，就算去到偏遠地方拍戲，佢凌晨5點就出現片場，是我的榜樣，我以她為目標」。

導演讓演員用母語演出

許光漢回想一年半前拍畢《他年她日》，很開心服完兵役便迎接電影上映，難忘跟香港劇組合作有新體驗，行程很匆忙而甜蜜，「似小家庭一起奮鬥，是我很喜歡的模式，很容易投入工作」。袁澧林稱導演龔兆平讓一班演員各自用母語演出，之後再做不同版本的配音，不過只要有許光漢在場，她都選擇講普通話，「拍攝時不想將許光漢排除在外，跟其他香港演員對戲則講廣東話」。

天公作美 下水道拍攝順利

許光漢稱看《他年她日》劇本時已被感動，很喜歡有開心和悲傷的反差，承認演出上有點難度，要靠幻想力，「有些戲分要憑空想像，之後再做後期效果，幸好服裝和場景能帶動我們進入狀態，有些造型更用上特技化妝」。當中有些場口在下水道和油庫取景，袁澧林感恩拍攝順利，天公作美，「這部戲得來不易，借場申請好嚴格，只要落過一滴雨都不能進入下水道，好彩拍攝當日陽光普照」。兩人還要應付飛天和狂跑戲分，袁澧林覺得吊威也自轉很好玩，許光漢笑稱在最熱天氣狂跑拍了兩三天都不用入醫院，引證體魄挺好。

