【開箱】《頭號人質》英法元首有難同當

丈夫被綁架 法總統出兵食言

《頭號人質》講述英揆Abigail剛履新，即接到燙手山芋；國民保健署（NHS）急需救命藥物，競逐連任的法國總統Vivienne訪英，提出供藥的一項交換條件，就是英國准許法國軍隊駐紮境內，以協助阻止非法移民越境行動。這項提議不僅牽涉到公共衛生與人道援助，也觸及主權、安全與政治立場的敏感議題。Abigail本奮力頑抗，此時卻接到消息任職無國界醫生的丈夫Alex，跟幾名同事在法屬圭亞那被綁架，條件是Abigail必須立即下台。為救丈夫她本已準備答允Vivienne的要求，後者卻在出兵救人之前食言。到底Abigail能否救回丈夫，她的政治前途是否就此中斷？要求她下台的綁匪又是否政敵？成為此劇的最大懸念。

《福斯特醫生》蘇蘭鍾斯（Suranne Jones）與《情留半天》茱麗蝶兒（Julie Delpy）分別扮演英國首相和法國總統，還有《愛在牛津的一年》哥利麥里斯（Corey Mylchreest）飾演後者的繼子。此劇只有短短5集，可看出預算有限，譬如Alex被綁架的法屬圭亞那，可能只是隨便找個野外地方假扮；到轟炸唐寧街10號、抗議藥物短缺的遊行示威，甚至宣布全國進入緊急狀態，都是以近鏡與特寫鏡頭製造緊張氣氛，減少大場面需要的人手，也避免粗疏和漏洞。

此劇刻意把兩國領導人設定為女性，但Abigail有全力支持她的丈夫，相反Vivienne的丈夫是傳媒大亨，兩人似乎利益關係多於感情；她跟繼子Matheo有過的不倫之戀，更成為她拒絕幫助Abigail救夫的原因。此劇還有其他角色，像Abigail在病榻的父親Max及女兒Sylvie，均認為她應該辭職救丈夫；更有對她職位虎視眈眈的內閣人員；私人秘書Kofi屬前朝任命，對她的工作能力仍半信半疑。Vivienne的右傾政策，讓她與Matheo漸行漸遠，後者的新女友Saskia，也讓她看不順眼，還有看似一直支持法國女總統的年輕助理Adrienne，這些角色會為兩國領袖解困，還是會帶來背叛與誤導？

理想政客或是編劇期許

《頭號人質》闡述了不少政治人物所面對的兩難決定，像Abigail削減國防預算以資助NHS，但當她要營救丈夫時，需要軍方協助，又會帶來什麼後果？Vivienne想連任，為爭取選民而選擇右傾政策，是否違背了對選民的初心？這些政客的掙扎幾乎貫穿整齣劇集。

Vivienne最後不願再受威脅，遠離丈夫操控，勇敢誠實面對群衆，卻客死異鄉。Abigail被逼宮，查明真相後復職，結尾她宣布舉行大選，許諾以後必定對選民開誠佈公。這到底是政客的甜言蜜語，還是編劇對角色的期許？過於理想化的編排屬缺點，幸劇情節奏明快，也成功刻劃英法領袖在國際峰會中如何見招拆招，蘇蘭鍾斯與茱麗蝶兒表現恰如其分，表現成熟，應記一功。