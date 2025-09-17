明報新聞網
娛樂

朱智勳IU膺視帝后 《混沌少年時》奪首爾國際電視3獎

【明報專訊】第20屆首爾國際電視獎昨公布得獎名單，國際競賽單元方面，《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller）監製兼執導Apple TV+美劇《生活割離術2》獲頒最高榮譽金鳥獎，丹艾歷臣（Dan Erickson）包辦最佳編劇。

《混沌少年時》獲頒大獎，此劇導演菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）與Netflix日劇《宛如阿修羅》是枝裕和一同奪得最佳導演，年僅15歲的奧雲谷巴（Owen Cooper）剛成為艾美獎史上最年輕得獎男星，昨再憑《混》劇贏得最佳男演員，合共贏得3獎，成為大贏家。《彈珠人生2》獲得最佳迷你劇，女主角金敏荷亦跟《索命書》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）平分視后。韓星張勝祖與李雪合演《兒子死了》奪最佳電視電影；來自土耳其的《The Good & The Bad》膺最佳國際劇集。

韓劇競賽單元方面，《外傷重症中心》與《苦盡柑來遇見你》平分最佳劇集，憑《照明商店》和《外》劇同時角逐視帝的朱智勳，最終擊敗《苦》劇朴寶劍稱帝，後者拍檔IU打敗《善意的競爭》惠利及《玉氏夫人傳》林智妍等對手，登上視后寶座。《拜託老鷹5兄弟》失落國際競賽單元的最佳劇集，歌手永卓卻憑此劇贏得最佳原聲歌曲。

觀眾投票選出亞洲明星獎，分別由韓劇《暴君》金宣虎、《Newtopia》Jisoo、日韓合作《愛過之後來臨的》坂口健太郎、內地劇《前途無量》白宇、泰劇《冥王星之戀》Rachanun Mahawan、菲律賓劇《Incognito》Daniel Padilla及馬來西亞劇《Dear Love》Anna Jobling共同奪得。頒獎禮將於下月2日在汝矣島KBS Hall舉行。

相關字詞﹕生活割離術 苦盡柑來遇見你 混沌少年時 外傷重症中心 朱智勳 首爾國際電視獎

