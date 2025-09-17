俊朗影星 金像導演 創辦辛丹斯 羅拔烈福夢中離世 享年89歲

上月18日剛慶祝89歲生辰的羅拔烈福，近年深居簡出，就連他創辦的辛丹斯電影節亦鮮有露面，健康情况早惹人關注。1936年生於加州聖莫尼卡的他，「這是我記憶中最快樂的時光之一，因為戰爭把國民團結起來」；戰後青年愛上運動，卻因搗蛋性格，終被大學開除，改為報讀美國戲劇藝術學院，開啟演藝人生。

伙影后拍經典

羅拔烈福1959年憑舞台劇《Tall Story》出道，60年代開始演電視劇《迷離境界》及電影《冷戰夫妻》等，直至1969年跟保羅紐曼（Paul Newman）合演《神槍手與智多星》，成為當年票房冠軍，正式踏上演藝事業高峰。1974年與保羅再合作《老千計狀元才》，首次角逐奧斯卡最佳男主角，最終不敵《救虎記》積林蒙（Jack Lemmon）。

羅拔烈福跟金像影后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）合演的《俏郎君》，成為愛情片經典；其後與美雅花露（Mia Farrow）合演文學名著改編的《大亨小傳》，之後又拍了動作驚慄片《禿鷹72小時》。講述水門事件揭發經過的《驚天大陰謀》，他扮演《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward），被視為另一名作。到了1980年代展現更成熟的演技，拍了《天賜奇才》之外，伙另一金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）演出《非洲之旅》，更是捧走7項金像獎的叫好之作。

首執導即奪金

羅拔烈福1980年首次執導即以講述家庭破碎關係的《普通人》，捧走奧斯卡最佳導演；當他仍然沉醉在「奪金」的喜悅，卻另闢蹊徑，在猶他州山區創辦辛丹斯電影學院，後來成為美國獨立電影的代名詞，每年1月的電影節，匯聚有潛質的電影人，成為塔倫天奴（Quentin Tarantino）、史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）等大導演的搖籃。時任美國影藝學院主席、《黃金萬両》金像編劇法蘭皮雅遜（Frank Pierson）曾讚揚羅拔：「辛丹斯只是他其中一項非凡成就，身為一名監製、導演和演員，很少荷李活中人能夠像他一樣，全情投入到自己的理想之中。」

關注環保議題

除了《普通人》，羅拔烈福亦曾執導《幕後謊言》和《奪標奇緣》等電影，《幕》片為他再次帶來奧斯卡最佳電影及導演提名，到2002年再獲頒奧斯卡終身成就獎。晚年作品如《命運迷牆》及《驚殺大陰謀》則反映他的政治觀點和立場；另外，他亦關注環保議題，包括致力保護阿拉斯加動物，免受石油利益團體的侵害。2018年宣傳《The Old Man & the Gun》期間，曾提到息影計劃，結果翌年客串《復仇者聯盟4：終局之戰》，成了影壇遺作。

羅拔烈福逝世後，遺下妻子Sibylle Szaggars、兩名女兒Shauna及Amy，以及數名孫兒。他的其中一名兒子占士烈福（James Redford）2020年因膽管癌病逝。