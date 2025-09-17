明報新聞網
娛樂

【娛樂場】自資6位數出新歌《機心百科全書》 林至昭鼓勵反擊惡評

【明報專訊】無綫藝人林至昭（前名林子昭）去年初試啼聲，以獨立音樂人推出首支單曲《廢人美學》，經一年籌備，近日自資6位數字製作全新跳舞歌《機心百科全書》，還首任監製，用音樂傳遞勇氣與希望，繼續在獨立音樂路上發展。

鼓起勇氣向負能量說不

《機心百科全書》以強勁跳舞節奏揭示現代社會的負能量現象，探討人與人之間的「機心」與惡意批評。林至昭在社交平台宣傳新歌，寫道：「機心重的人，總有一個在身邊，現代社會充滿着不用負責的惡意批評或暗中中傷。在這個壓抑的社會中，我們或許不期然地感到無力，失去勇氣為自己平反而失去自己。但其實我們只需要有勇氣向負能量說不，勇敢地對身邊的機心種子，大聲當面地叫他們收嗲，一切便會好起來，我們亦會得到身心舒暢開始的機會。收嗲，不止是單純兩個字，而是一種抒發，一個反擊。」他表示這首歌不僅是音樂的表達，更是生活態度的宣言，激勵樂迷找回屬於自己的勇氣與自信。

MV大騷6嚿腹肌

林至昭為以最佳狀態示人，展開一個月密集式減肥健身，拍MV當日大騷6嚿朱古力腹肌，與一眾舞蹈員載歌載舞。先天性心臟病康復者的他將音樂夢想與慈善結合，早前舉行《機心百科全書》慈善發布會暨MV首播派對，首度公開獻唱新歌，與歌迷一同感受音樂的熱情與力量。現場還有綠茶慈善義賣，收益扣除成本全數撥捐兒童心臟基金會，助有需要病童，展現音樂人對社會的承擔。

35歲林至昭熱愛跳舞和演戲，10多歲開始跳舞，2007年於香港演藝學院修畢兩年制現代舞文憑課程；2010年到新加坡修讀舞台音樂劇專業課程。回港參加nowTV《CEO選拔賽》入行，擔任主持。

林至昭2016年參加無綫《香港先生選舉》，落選後獲邀於節目《Think Big天地》教舞，還有機會參演劇集《宮心計2深宮計》，飾演陳茗風，開啓演員生涯，之後參演《大醬園》、《法證先鋒IV》、《逆天奇案》和《法言人》等。他數年前參加才藝比併節目《全城一叮》，化身「變裝皇后」，穿高跟鞋跳舞兼做出高難度動作，備受注目。

相關字詞﹕變裝皇后 全城一叮 機心百科全書 林子昭 林至昭

