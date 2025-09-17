明報新聞網
娛樂

港姐冠軍陳詠詩想低調生活 季軍袁文靜初嘗通宵開工

港姐冠軍陳詠詩要低調 出街戴口罩 袁文靜率先跑出接Job

【明報專訊】出爐港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜，以及最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣昨日到美妝店領獎，抱恙的施宇琪沒有受訪。陳詠詩收到美妝禮物非常開心，表示以前愛素顏示人，當選港姐後要保持形象，變得注重護膚，出門定會化淡妝，又因不想被認出而戴口罩，「尤其過去一星期，想低調一點」。她與圈外男友在泳池激吻一幕成雜誌封面。問到是否感受到輿論壓力？陳詠詩說：「我要低調點，去超市買餸也被人認到，不過都有承認自己的身分。」

袁文靜自爆早前到深圳被高中生認出，並大叫她的名字，驚醒以後要努力護膚，因皮膚和嘴唇容易敏感，素顏出街會戴口罩。她在現場以廣東話介紹護膚品不太順暢，解釋活動前已努力練習，奈何講稿太長，有點困難，未能完整讀出。她率先跑出有新工作，參演無綫中秋宣傳片，袁文靜稱感覺新鮮，「時間很長，由下午兩時拍到翌日早上7時多，過程不是一人辛苦，其他劇組人員都一起努力，跟其他藝人學到很多」。

李尹嫣識數字占卜

問到陳詠詩是否期待幕前工作？她表示最近忙於領獎，稍後有新工作，待適當時候公布。工作是否與全運會有關？她說：「我都有興趣做主持，希望可以訪問其他運動員，相信與其他運動員傾互動會好玩。」陳詠詩透露未來一年履行港姐任務，對修讀博士課程影響不大，「我的研究計劃在5年內完成便可，會長時間留在香港」。她當選後曾答應請佳麗飲茶，早前一班港姐相約食飯是否由她埋單？陳詠詩面露尷尬，支吾以對，身旁的李尹嫣幫手打圓場：「下次話你知。」

苑瓊丹近日受訪透露認識李尹嫣，還被對方透過數字占卜看穿性格。李尹嫣解釋一向有研究數字統計學，不過沒有跟佳麗玩這個遊戲，平時多傾扮靚心得，「大家若有興趣可以一起玩，但不會主動用這個技能交朋友，會靠自己的性格去吸引人」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

相關字詞﹕2025港姐 李尹嫣 袁文靜 施宇琪 陳詠詩

