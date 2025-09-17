訪問梁朝偉獲讚潮人 陳冠希：你型好多，大佬

梁視《花樣年華》代表作

陳冠希又問梁朝偉的偶像是誰？梁朝偉稱偶像時常會變，有演員又有運動員，譬如李小龍，並視導演馬田史高西斯為偶像，透露當年未入行已看對方的戲，現在仍有看，喜歡《狂牛》與《的士司機》。談及拍攝Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，梁朝偉表示吸引他接拍因為人，「我對拍打戲麻麻哋，但接觸導演（達斯廷卡頓）後覺得佢好玩，相信合作會幾好玩」。

問到他的代表作品？梁朝偉說是《花樣年華》，謙稱不覺自己好勁，就算憑此片封康城影帝，都不過是開心一星期，「我好怕睇番自己嘅電影，總覺得有啲地方演得唔好。我亦唔會睇playback，如果我信嗰個導演，佢話得就得，唔得就再嚟過」。梁朝偉透露對於演戲的自信，是初入行拍電視劇，雖然演配角，但反應很好，當時很多人說這個小朋友有前途，令他充滿自信。

無申請穿警察制服拍《重慶森林》

陳冠希曾送鴛鴦鞋給梁朝偉，梁朝偉到威尼斯影展也有穿著，覺得這樣很好玩，表示買衫要自己買，好怕穿不合身的衣服，「我覺得著衫唔係要畀人睇，係著畀自己睇，同埋要好玩。所以我一定自己揀衫，仲要改到好啱身，同埋加啲小detail，咁樣先好玩，咁我梗係冇你咁潮啦！」陳冠希即說：「唔係！你型我好多，大佬。」梁朝偉稱張叔平給了他不少意見，「我有啲好朋友好有fashion sense，好似張叔平，佢時時都畀好多意見我」。

陳冠希又考梁朝偉對過往演出的記憶，給他看劇照大特寫，梁朝偉輕易認出是哪部電影。他看到《重慶森林》穿警察制服的劇照時，說當時沒有申請穿警察制服拍戲，拍攝時見警察行過便急忙以外套遮掩。

