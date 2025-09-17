明報新聞網
娛樂

內地網民投訴23年前涉毒 蘇永康溫州演唱會突煞停

【明報專訊】蘇永康原定10月6日在浙江溫州奧體中心體育館舉辦《So Live》巡迴演唱會，早前專程到內地宣傳巡唱，溫州演唱會售票代理大麥網昨日突然將蘇永康演唱會項目下架，據稱跟網民向相關部門投訴有關。蘇永康被翻涉毒舊帳，2002年，他在台北的酒吧服食及藏有搖頭丸被捕，被判入台北看守所勒戒11日，有網民要求抵制蘇永康演唱會，留言：「涉毒還能公開演出，想帶給人什麼思想三觀？」雖然蘇永康溫州演唱會的報批資料合規，但主辦方已向審批單位提交取消演唱會的申請，並確認取消。

娛樂組

近日有網民翻出蘇永康23年前在台涉毒「黑歷史」，並向溫州當地相關部門投訴，要求停止蘇永康在當地舉行演唱會。浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員前日證實，接獲蘇永康演唱會的相關反映，並指蘇永康演唱會的報批資料合規，由省廳層面審批。據大麥網平台同日顯示，蘇永康《So Live》2025巡迴演唱會溫州站將於10月6日在溫州奧體中心體育館舉辦，票價為199至699元人民幣（約218至765港元）不等，所有門票已售罄。

今年1月東莞個唱傳4折促銷

大批網民續向文旅熱線投訴要求叫停蘇永康演出，認為此舉褻瀆緝毒警察犧牲，擔心「吸毒代價可逆」的錯誤信號，特別是對青少年價值觀產生負面影響。有網民質疑：「這都能過審？對得起犧牲的禁毒英雄們麼？！開了這個口子，以後那還得了？」亦有網民說： 「過去這麼多年了，是不是該給改正機會？」昨日有網民發現蘇永康溫州演唱會已在售票網下架，確認取消演唱會。

蘇永康近期正在多地舉行演唱會，據廣東省文旅廳官網，今年內已批准蘇永康《So Live》2025巡迴演唱會連州和懷集站。此前，他曾在佛山、東莞、北京等地開騷，不過今年1月，有傳東莞演唱會門票滯銷，票價4折促銷。

BIG FOUR巡唱仍在計劃

蘇永康上月跟張衛健、許志安與梁漢文在紅館舉行BIG FOUR演唱會，叫好叫座，4子尾場完騷受訪，透露籌備BIG FOUR巡演，包括美加、新加坡、馬來西亞與內地。對於蘇永康溫州演唱會被網民投訴叫停，有擔心他連累BIG FOUR也不能在內地巡迴。BIG FOUR香港演唱會出品人陳家倫回應稱，有關巡迴仍在計劃中，「佢哋4個都好忙，要夾期唔容易，有關演出地點與細節都未傾」。問會否擔心蘇永康今次內地個唱被取消，影響BIG FOUR內地巡演？他稱蘇永康之前也有在內地演出，暫未了解事件，目前最重要先夾4人的檔期，才有下一步安排。

「劣迹藝人」復出需審批

根據中國演出協會《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》規定，演藝人員不得「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動」，如果違反從業規範，由中國演出行業協會根據本辦法，在其從業範圍內實施自律懲戒措施。不過《辦法》也提到，受到聯合抵制的演藝人員需要繼續從事演出活動，本人或其所屬單位應當在聯合抵制期限屆滿前3個月內，向道德建設委員會提出申請，經道德建設委員會綜合評審後，給予是否同意復出的意見。對符合復出條件的演藝人員，由中國演出行業協會向會員單位和個人通報，取消聯合抵制措施，並監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象。

相關字詞﹕溫州演唱會 蘇永康

