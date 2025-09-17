明報新聞網
娛樂

官指李明慧傷勢可能爭執所致 陳燿陽襲擊罪裁定不成立

【明報專訊】1997年港姐亞軍李明慧疑遭丈夫陳燿陽恐嚇及襲擊，早前審訊陳燿陽被裁定刑事恐嚇罪表證不成立，僅面對一項襲擊致造成身體傷害罪。案件昨日在東區裁判法院裁決，裁判官林子康不接納李明慧就受爭議事項的證供，警員記事冊顯示李明慧沒有向警員投訴遇襲及受傷，事件可能是兩人爭執，非單方面襲擊。雖然被告行為可疑，但控方未能成功舉證，故裁定其襲擊致造成身體傷害罪不成立。被告陳燿陽脫罪後與律師團隊握手致謝，離開法庭時向傳媒說：「多謝關心，法律是公正的。」

李明慧與外傭證供不磨合

被告陳燿陽（58歲）被控今年1月21日在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚，並於同日同地襲擊她，對她造成身體傷害。林官於裁判時指，刑事恐嚇罪的爭議在於被告有否恐嚇要殺死李明慧，以及有否使用刀具。雖然李供稱案發時陳從後持刀架在她的頸上，並在放手後揚言要殺死她，惟根據在場的外傭證供，外傭目擊爭執一刻，但她沒有看見刀具，亦沒有聽到恐嚇句子。由於難以解釋兩人證供上不磨合，故裁定刑事恐嚇罪的表證不成立。

外傭目睹爭奪手機沒打鬥

林官續分析指，襲擊致造成身體傷害罪表證成立，李在事發後手臂及頸部均有瘀傷，而且外傭目擊兩人發生爭執，惟當日接報到場的警員查問外傭經過，外傭說被告在爭奪李的手機，兩人沒有打鬥；警員亦查問李，惟李沒有提及她遇襲及出現傷勢，警員接獲唯一投訴是報案人無法入屋取回個人物品。林官又指，李的傷勢可能在爭執中所致，負責驗傷的醫生認同李的傷勢脗合爭執的傷勢，到場警員亦有察覺被告有輕傷。由於事件可能屬爭執，控方未能成功舉證，故裁定被告的襲擊致造成身體傷害罪不成立。

李明慧昨日沒有現身法庭，只派代表律師到場。早前李明慧上庭作供時提及正跟陳燿陽辦理離婚手續。

【案件編號：ESCC 224/25】

記者：楊志權

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕陳燿陽 李明慧

