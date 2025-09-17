蔡瀚億歷事業低潮暴瘦 陳穎欣難擺脫靚女形象 楊樂文自爆掙錢不多 學做副導為未來鋪路

BabyJohn獲太太鼓勵重返劇場

演藝學院畢業的BabyJohn相隔12年再回歸舞台劇界，原來背後有段古，他說：「本來新冠疫情期間，想籌拍一部純愛喜劇電影，可惜不太順利，計劃擱置了，後來太太（舞台劇演員Donut）鼓勵我重返劇場，演藝同學阮韻珊又肯寫劇本，之後定下演出人選，就成功找到投資者。」首次擔任監製的BabyJohn，除在劇本創作給予意見，劇中過氣男團有首團歌，都是由他一手一腳創作。談到欽點Lokman和Yanny演出，他表示跟兩人識於微時，早已建立默契，「我和Lokman拍過兩部《狂舞派》系列電影，沒有太多對手戲，但我們早己建立友誼，而且我們的英文名是B字和L字頭，順理成章成為劇中的偶像男子組合『B&L』！Yanny就跟我差不多同期出道，我們在大澳拍港台劇《總有出頭天》變熟絡，今次遇到適合劇本，好開心跟他們敘舊。」

BabyJohn受新冠疫情和市道影響，拍戲產量銳減，承認3年前經歷事業低潮，沮喪又迷失，想過轉行但不知能做什麼，出現食慾不振，導致身形暴瘦，「呢幾年主持飲食節目《空肚講宵夜》是一個好好治療，拍檔梁祖堯和陳俞希都是我的天使，陪我走過很多路，令我打開內心世界，還有電影《狂舞派》成員在疫情及之後，間中會約見面，讓我放負。現在已過了低潮期，心態轉變了，發現喜歡表演的話，不限於拍電影，令我想到我的根就是舞台，回來舞台都可以展現所長，亦學識多做事儲經驗，可能有天導演找我拍戲就能發揮所長」。

Lokman：很多事情需要妥協

Lokman對於這舞台劇表達「搵食艱難」大表認同，皆因當男團成員也不簡單，「其實我不喜歡做派心心動作，但過時過節都要迎合大家，很多事情需要妥協；又好似新歌《FLY》MV，本來想在創作上做些不同的事，但想法不夠全面，可能影響好大，經歷了一些事，會提醒我做事要特別小心」。他明白「花無百日紅」的道理，加上平時聽到家人和前輩分享經驗，故在演藝事業外，也嘗試投資餐廳、服裝生意，但有賺也有蝕，如今見到老友BabyJohn升呢監製，令他萌生學做副導演的想法，希望訓練自己如何見機行事，「現在保持一定工作量，但我掙錢不算多，難保有天火燒眼眉需要工作時，都可以做副導演拍MV、劇集搵食」。

Yanny：婚後繼續為事業打拼

Yanny自女團Super Girls解散後展開個人發展，承認開始時不太習慣，但經過摸索期已學識享受，「我想拋低靚女形象，不過大家仍是找我演靚女角色，計劃好多事情都會落空，期望變失望，於是就決定不想太多，要求自己有彈性，隨機應變」。她自爆初入行曾定下兩年觀察期，若做不出成績就退出，後來感受到冥冥中自有主宰，即使做到心灰，一日緣分未盡，總有機遇讓自己留低，她笑說：「是個天不准我走！我都覺得沒有其他工作比這行更好玩和開心，不過收入不太穩定，早已學識儲蓄，平時過慳儉生活，不會亂花錢。」今年底嫁音樂監製陳考威的Yanny，未考慮做少奶奶淡出娛樂圈，會繼續為事業打拼，「我才是藍籌股，做我老公好幸福。我不是傳統女性，好想爭取繼續體驗生活，接觸新事物，另一半都是做這行，他很明白我。其實大家性格近似，都是超hea，做什麼都是到時先算，所以生仔方面抱隨緣心態，刻意計劃未必一定有」。

