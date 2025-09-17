黃子華6分鐘棟篤笑撐羅金榮開騷 爆好友旺角busking險遭淋鏹水

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

羅金榮昨日於尖沙嘴舉行《第1次自己話是演唱會2025》發布會，宣布11月1日假灣仔演藝學院開首個個唱，王祖藍、蘇永康、農夫、雷安娜、關心妍、蔡一智等齊拍片支持，與羅金榮相交數十載的黃子華更現身支持，快閃發布會6分鐘表演棟篤笑，介紹羅金榮的音樂奮鬥史，又透露蘇永康的短片，是他飛往日本親自執機拍攝。

子華：睇住佢為咗唱歌搞到抑鬱症

黃子華在棟篤笑談到當年在香港電台任職PA，因被派去採訪模仿譚詠麟大賽而認識得獎者羅金榮，後來發現對方模仿張國榮唱歌更神似，也擅長唱英美流行曲，對音樂熱情不變，「佢唱歌嘅機會都一樣不變，好渺茫，渺茫之中都好叻，永遠唔放棄，𠵱家香港流行busking，我絕對相信佢係香港第一個發起做呢樣嘢嘅人，記得當年佢第一日去旺角唱，我都有去支持，無幾耐就有人從樓上丟鏹水落樓，當時羅金榮對我講『我知道啲人丟我』。我覺得佢充滿經歷，人在街唱歌，隔籬又有人唱歌，都會威脅、恐嚇佢，佢不停經歷呢啲磨練。我睇住佢為咗唱歌搞到抑鬱症，又撞鬼，佢乜都試過」。

笑好友變「中一生」贈金腰帶

黃子華笑羅金榮唱了幾十年歌，最奇妙的是近期竟然變了「中一生」，又達成開騷願望，身為朋友要頒個獎給他，然後拿出一條金腰帶掛在羅金榮身上，「呢個係世上最強嘅格鬥獎，我認為羅金榮開到呢場演唱會，喺佢人生格鬥旅程入面，好值得攞呢個獎！」

羅金榮：準備爛gag逗觀眾開心

羅金榮受訪時表示苦候40年終於開到處男個唱，簡直夢想成真，感謝朋友拍片支持，收到黃子華送金腰帶更加驚喜，「子華講過，可以為兄弟兩脇插刀，今日他做到了。（再作曲報答黃子華？）隨時可以，只要他開聲絕對沒問題」。提到他在台上表示成為「中一生」後，有粉絲在街頭叫他加油，後來始知被認錯羅啟豪，但都大方講多謝，笑言世事難分真與假，被讚風趣幽默。羅金榮笑說：「以前曾為黃子華棟篤笑做幕後人員，子華從沒記錯稿，就算即興講笑話都好叻，自己多少都偷到一點師。今次我開演唱會，都準備一些爛gag逗觀眾開心。」會否邀黃子華做演唱會嘉賓？他稱嘉賓名單仍商討中。

演唱會做回自己 發揮「空靈之聲」

對於黃子華與舞台劇演員兼導演黃呈欣傳出「父女戀」，羅金榮稱不知道，平時與黃子華很少談感情事，「我們傾天馬行空話題，因為子華是哲學家，他影響了我的思維，其實初認識已覺得他很有書卷味，不止是才子，還懂音樂」。問模仿力強的羅金榮，會否再唱譚詠麟和張國榮的歌？他稱有這想法，但要考慮是否配合演唱會主題，「始終演唱會想做回自己，發揮『空靈之聲』美譽，以及獻唱為其他歌手創作的歌，不希望令人覺得似綜藝節目」。

