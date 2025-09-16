【開箱】《捕風追影》翻拍《跟蹤》變動作片 梁家輝「殺」出新血路

劇本粗疏多犯駁

繼《龍馬精神》後，楊子再跟成龍合作《捕風追影》，前者在訪問中表明，多年前已有翻拍游乃海執導《跟蹤》計劃，相比2013年韓版《天眼跟蹤》忠於原著，這部中港合拍片則另闢蹊徑，只有角色設定、正邪對立關係，以及部分鏡頭擺位相似，故事大綱卻面目全非。《跟蹤》以文戲為主，《捕風追影》變成動作片，風格接近荷李活片《盜海豪情》或《非常盜》，以誇張又離地的高科技犯罪手法為賣點，最後還不是71歲成龍與67歲梁家輝的拳腳大戰？

《跟蹤》以香港警方刑事情報科跟蹤隊（俗稱狗仔隊）為主角，任達華飾演隊長「狗頭」，帶領新人「豬女」（徐子珊飾）及其他隊員負責跟蹤及監視疑犯，與梁家輝飾演的連環珠寶劫案幕後主腦「山哥」鬥智鬥力。《捕風追影》故事移師澳門，梁家輝再演反派傅隆生，原本隸屬特工部隊暗殺小組，頭腦精密心狠手辣，退役後犯下多宗械劫案，擅於利用警方監視系統漏洞，至今仍逍遙法外，因此被警方稱為「影子」。

為了揭穿傅隆生的真面目，警方高層力邀退休跟蹤專家黃德忠（成龍飾）歸隊，由他組織一支全新狗仔隊，成員包括殉職拍檔的女兒何秋果（張子楓飾），他們以原始跟蹤方式，反制影子團隊的高科技犯罪伎倆，最後守株待兔，意外捕獲疑犯；加上傅隆生與4名養子內訌，造成致命破綻，終於束手就擒。

相比《跟蹤》劇本精密，《捕風追影》相對粗疏也更多犯駁，原作講述劫匪林雪因貪吃而到便利店購買雞髀，誤以八達通付款導致身分敗露，這個致命錯誤，跟角色的愚笨設定相符；然而新版提到梁家輝心思細密，1999年犯案後人間蒸發，從未露出馬腳，如今明知警方通緝，親自到街市買菜「搏拉」？

叛變黑手未露面留伏筆

《捕風追影》表面指警方追捕「影子」傅隆生的過程，其實隱藏更深層意義，就是傅隆生尋找幕後教唆養子叛變的真正黑手。電影提到他一再試探熙旺和熙蒙（此沙一人分飾兩角）的忠誠度，最終揭發雙胞胎的謊言，心痛之餘決定獨吞15億元加密貨幣，於是動了殺機，片尾親手殺死熙蒙，並阻止他向「第三者」透露破解加密幣的帳戶密碼，而這個一直躲藏暗處、默默監視和支援兩個哥哥的神秘人，正是從未公開露面的么弟熙泰，他誓報殺兄之仇，為續集埋下伏筆。

戲中飾演三胞胎的《封神》系列男星此沙，長髮蓄小鬍子造型真有幾分似年輕版金城武，扮演大哥熙旺一臉忠誠，變身二弟熙蒙則冷靜狡猾，他演來層次分明，令人期待老三熙泰下集將以哪種面貌登場。為了跟《跟蹤》產生內在聯繫，成龍在新片同樣自稱「狗頭」，並為何秋果取名「小豬」。現年24歲的張子楓一臉稚氣，跟徐子珊飾演「豬女」的傻戇不同，反而更像《久別重逢》許恩怡。在感情戲方面，《跟蹤》狗頭豬女關係似師徒，《捕風追影》的狗頭則對殉職拍檔感愧疚，多年來默默保護小豬，逐漸產生父女情誼；反觀傅隆生一直培養養子當接班人，最終為錢反目，正邪對比下，格外諷刺。

《捕風追影》最大改動與賣點是加強動作戲分，由開場大鬧澳門旅遊塔及永利皇宮酒店，到僱傭兵圍剿警署、梁家輝在荒廢孤兒院以寡敵眾，最後在茶餐廳單挑成龍等，動作場面經過精心部署，由大開大合到困獸之鬥，幾場打鬥戲都拍得賞心悅目。然而歲月催人，本片是成龍和梁家輝自《神話》後相隔20年再度合作，如今兩者一臉滄桑，鏡頭前身手了得，但從電影結局後播出NG片段可見，真實情况並非如此，二人動作明顯較慢，而且受傷頻繁，片酬並不易掙。

上映日期：9月11日