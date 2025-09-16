《混沌少年時》掃艾美8獎 《鬥戲影業》奏凱薛夫「大四喜」 15歲奧雲谷巴膺最年輕得獎男演員

艾美獎獎項衆多，分兩周頒發，創意艾美集中表揚技術及嘉賓演員等，黃金時段則頒發最佳劇集、男女主角等較重要獎項。

《鬥戲影業》講述電影公司製作部主管既想拍有口碑的得獎戲，卻又要面對票房壓力，剛履新已緊張兮兮，鬧出連篇笑話；扮演主管的《玩謝華爾街行動》薛夫洛根昨先拔頭籌拿下喜劇最佳男主角，致謝時表示，「完全沒做任何準備，我從未贏過任何獎，這真是太美好了，我都不知道該說什麼」；其後他還拿下最佳導演、編劇及最佳劇集，個人連奪四大獎，加上同樣在Apple TV+上架的《生活割離術》查梅爾迪文（Tramell Tillman）贏得戲劇最佳男配角，《翻盤特工隊》亞當藍道（Adam Randall）捧走最佳導演，讓Apple TV+總計得獎22個，表現亮眼，僅次於得獎30個並列榜首的HBO Max與Netflix；有份出席頒獎禮的蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）表示興奮，並提到旗下的iPhone 17剛推出，趁機宣傳。

漢娜奪女配轟移民局

已播出4季的《職業槍手》，劇中扮演由賭城舞台進駐電視台晚間清談節目女名嘴的珍施瑪，第四度在喜劇組封后；扮演她徒弟兼寫手的的漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）3次獲提名後，終捧走最佳女配角殊榮。漢娜除向傳媒表示，第5季將是完結篇之外，亦是今年少數在致辭時提及政治的得獎者；她先是自嘲「原以為一直輸下去也很型」，之後高喊支持美式足球費城老鷹隊，譴責美國移民局及海關，又支持解放巴勒斯坦。

Netflix史上最高收視英語節目亞軍《混沌少年時》，成為迷你劇組的大贏家，不但奪得最佳劇集，扮演少年殺人犯爸爸的史提芬嘉咸（Stephen Graham）擊敗《企鵝》哥連費路（Colin Farrell）等勁敵，成為視帝；既是《混》劇創作人、監製及編劇的史提芬，亦拿下最佳劇集及最佳編劇合共3獎；他贏得最佳男主角後致辭，稱這種事（得獎）通常不會發生像他這種出身平民又是混血兒（瑞典及牙買加血統）的人身上，「今年能站在同行面前，獲得你們的認可，是我人生中最謙卑的時刻，也證明了任何夢想都有可能實現」。

劇中扮演心理醫生的艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）贏得最佳女配角；扮演少年殺人犯的奧雲谷巴（Owen Cooper），更擊敗《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》查維爾巴頓（Javier Bardem）等衆多資深演員，他從《真的狠愛你》女星薛妮史維妮（Sydney Sweeney）手上接過迷你劇最佳男配角殊榮；宣布他得獎一刻，現場更掌聲雷動。在父母陪同下到場的奧雲現年15歲，《混沌少年時》只是他的處男作，結果一擊即中，並改寫艾美獎歷史，成為歷來最年輕的得獎男演員。奧雲致辭時自言感覺超現實，「3年前我剛開始上戲劇課時，根本沒想到自己會來到美國，更別說站在這裏」。他續說：「我覺得今晚證明了如果你肯傾聽、專注，並且走出舒適區，你就能在人生中實現任何事情」。奧雲受訪期間多次表示，最希望見到憑《無罪的罪人》角逐最佳男主角的積基倫荷（Jake Gyllenhaal），結果後者真的在頒獎禮前到酒店跟他見面，還送上幸運鴨仔，稱當年他憑《斷背山》獲奧斯卡提名，朋友送他該鴨仔，表示會帶來好運。他把鴨仔刻了奧雲的名字，並轉贈對方，結果當年沒為積基倫荷帶來好運，卻讓奧雲在艾美獎奏凱。

英國製作的《混沌少年時》今年3月在Netflix上架，只有4集，全以一鏡到底方式拍攝，講述涉嫌殺害女同學的少年被捕、警方到學校調查、心理醫生評估疑犯，以及兇手家人所承受的壓力及反思。儘管沒大明星演出，但播出後引起熱烈迴響，英揆施紀賢亦支持在全英中學免費播放。

五度落敗 諾亞維奧終稱帝

戲劇方面，被稱為醫療版《24》的《匹兹堡》，實時拍攝匹兹堡醫院急症室所發生的大小事故，贏得最佳劇集之外，扮演護士長的嘉芙蓮拉拿沙（Katherine LaNasa）爆冷捧走最佳女配角。飾演急症室主管醫生的諾亞維奧（Noah Wyle）擊敗《生活割離術》亞當史葛（Adam Scott）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）等，拿下最佳男主角殊榮。現年54歲的諾亞，另一代表作同為醫療劇《仁心仁術》，以醫生角色五度角逐艾美最佳男配角皆落敗，相隔26年捲土重來，終得嘗視帝滋味；加上有份監製，兩獎在手，攀上事業高峰。他致謝時向醫護致敬，「如果今晚有人正在值班或剛下班，謝謝你們的付出。這個獎是獻給你們的」。跟諾亞維奧一樣得到遲來的獎賞，還有《生活割離術》40歲女星碧特洛亞（Britt Lower），出道近20年，首次獲提名，即以劇中經常想逃離公司操控的角色，初登視后寶座。