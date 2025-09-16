明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《混沌少年時》掃艾美8獎 《鬥戲影業》奏凱薛夫「大四喜」 15歲奧雲谷巴膺最年輕得獎男演員

【明報專訊】第77屆艾美獎香港時間昨早頒發黃金時段獎項，連同上周創意艾美獎，《鬥戲影業》奪13獎，以數量計獨領風騷，力壓前年《大熊餐廳》的11獎，刷新最多獎項喜劇紀錄，兼顧台前幕後的薛夫洛根（Seth Rogen）個人更包辦最佳劇集、導演、編劇及男主角四大獎；迷你劇《混沌少年時》合共贏得8獎，包括奪得最佳男配角的奧雲谷巴（Owen Cooper），以15歲之齡破男星最年輕得獎紀錄。

艾美獎獎項衆多，分兩周頒發，創意艾美集中表揚技術及嘉賓演員等，黃金時段則頒發最佳劇集、男女主角等較重要獎項。

《鬥戲影業》講述電影公司製作部主管既想拍有口碑的得獎戲，卻又要面對票房壓力，剛履新已緊張兮兮，鬧出連篇笑話；扮演主管的《玩謝華爾街行動》薛夫洛根昨先拔頭籌拿下喜劇最佳男主角，致謝時表示，「完全沒做任何準備，我從未贏過任何獎，這真是太美好了，我都不知道該說什麼」；其後他還拿下最佳導演、編劇及最佳劇集，個人連奪四大獎，加上同樣在Apple TV+上架的《生活割離術》查梅爾迪文（Tramell Tillman）贏得戲劇最佳男配角，《翻盤特工隊》亞當藍道（Adam Randall）捧走最佳導演，讓Apple TV+總計得獎22個，表現亮眼，僅次於得獎30個並列榜首的HBO Max與Netflix；有份出席頒獎禮的蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）表示興奮，並提到旗下的iPhone 17剛推出，趁機宣傳。

漢娜奪女配轟移民局

已播出4季的《職業槍手》，劇中扮演由賭城舞台進駐電視台晚間清談節目女名嘴的珍施瑪，第四度在喜劇組封后；扮演她徒弟兼寫手的的漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）3次獲提名後，終捧走最佳女配角殊榮。漢娜除向傳媒表示，第5季將是完結篇之外，亦是今年少數在致辭時提及政治的得獎者；她先是自嘲「原以為一直輸下去也很型」，之後高喊支持美式足球費城老鷹隊，譴責美國移民局及海關，又支持解放巴勒斯坦。

Netflix史上最高收視英語節目亞軍《混沌少年時》，成為迷你劇組的大贏家，不但奪得最佳劇集，扮演少年殺人犯爸爸的史提芬嘉咸（Stephen Graham）擊敗《企鵝》哥連費路（Colin Farrell）等勁敵，成為視帝；既是《混》劇創作人、監製及編劇的史提芬，亦拿下最佳劇集及最佳編劇合共3獎；他贏得最佳男主角後致辭，稱這種事（得獎）通常不會發生像他這種出身平民又是混血兒（瑞典及牙買加血統）的人身上，「今年能站在同行面前，獲得你們的認可，是我人生中最謙卑的時刻，也證明了任何夢想都有可能實現」。

劇中扮演心理醫生的艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）贏得最佳女配角；扮演少年殺人犯的奧雲谷巴（Owen Cooper），更擊敗《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》查維爾巴頓（Javier Bardem）等衆多資深演員，他從《真的狠愛你》女星薛妮史維妮（Sydney Sweeney）手上接過迷你劇最佳男配角殊榮；宣布他得獎一刻，現場更掌聲雷動。在父母陪同下到場的奧雲現年15歲，《混沌少年時》只是他的處男作，結果一擊即中，並改寫艾美獎歷史，成為歷來最年輕的得獎男演員。奧雲致辭時自言感覺超現實，「3年前我剛開始上戲劇課時，根本沒想到自己會來到美國，更別說站在這裏」。他續說：「我覺得今晚證明了如果你肯傾聽、專注，並且走出舒適區，你就能在人生中實現任何事情」。奧雲受訪期間多次表示，最希望見到憑《無罪的罪人》角逐最佳男主角的積基倫荷（Jake Gyllenhaal），結果後者真的在頒獎禮前到酒店跟他見面，還送上幸運鴨仔，稱當年他憑《斷背山》獲奧斯卡提名，朋友送他該鴨仔，表示會帶來好運。他把鴨仔刻了奧雲的名字，並轉贈對方，結果當年沒為積基倫荷帶來好運，卻讓奧雲在艾美獎奏凱。

英國製作的《混沌少年時》今年3月在Netflix上架，只有4集，全以一鏡到底方式拍攝，講述涉嫌殺害女同學的少年被捕、警方到學校調查、心理醫生評估疑犯，以及兇手家人所承受的壓力及反思。儘管沒大明星演出，但播出後引起熱烈迴響，英揆施紀賢亦支持在全英中學免費播放。

五度落敗 諾亞維奧終稱帝

戲劇方面，被稱為醫療版《24》的《匹兹堡》，實時拍攝匹兹堡醫院急症室所發生的大小事故，贏得最佳劇集之外，扮演護士長的嘉芙蓮拉拿沙（Katherine LaNasa）爆冷捧走最佳女配角。飾演急症室主管醫生的諾亞維奧（Noah Wyle）擊敗《生活割離術》亞當史葛（Adam Scott）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）等，拿下最佳男主角殊榮。現年54歲的諾亞，另一代表作同為醫療劇《仁心仁術》，以醫生角色五度角逐艾美最佳男配角皆落敗，相隔26年捲土重來，終得嘗視帝滋味；加上有份監製，兩獎在手，攀上事業高峰。他致謝時向醫護致敬，「如果今晚有人正在值班或剛下班，謝謝你們的付出。這個獎是獻給你們的」。跟諾亞維奧一樣得到遲來的獎賞，還有《生活割離術》40歲女星碧特洛亞（Britt Lower），出道近20年，首次獲提名，即以劇中經常想逃離公司操控的角色，初登視后寶座。

相關字詞﹕薛夫洛根 奧雲谷巴 鬥戲影業 混沌少年時 艾美獎

上 / 下一篇新聞