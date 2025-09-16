【娛樂場】《頭文字D》4K修復版賀20周年 劉偉強感激日本飄移車手搵命搏

畫質提升重調聲效 比20年前更正

今年《頭文字D》上映20周年，為隆重其事，電影以4K修復杜比全景聲，9月17日重登大銀幕，一班「頭文字D迷」（《頭文字D》粉絲暱稱）可以入戲院重溫片中經典賽車場面和金句，包括「人冇事，先做到世界冠軍嘛」、「條友真係唔識㗎喎」、「小心甩尾呀」、「我要買GTR」。

對於《頭文字D》重映，劉偉強讚嘆：「好自豪，點解20年前拍到一部咁好睇嘅戲？真係搵命搏！」他斷言不會開拍續集，「一個日本漫畫故事畀我哋拍，90%香港演員，結果超乎大家想像，20年後睇番都係咁好睇。今次4K修復版，提升畫質比以前版本睇多好多嘢，聲音亦重新調整，感受好唔同，啲聲喺前後左右衝埋嚟，呢個係我最高興嘅效果」。他回味每一段配樂，「由開場到演主角拓海的周杰倫贏咗余文樂演的中里毅，每次重睇都好似歎緊老酒，好醇、好好飲！」他透露與配樂師陳光榮仔細調整配樂和車廂內外的引擎聲效，配合杜比全景聲後「啲嘢出晒嚟」，感覺好正。

劉偉強表示無論AE86、GTR、Evolution都有性格，「我哋冇當佢哋係死物，當佢哋係有血有肉嘅演員。睇番飛車場面，𠵱家拍唔番，速度感同埋每個人與人之間嘅感情，係我哋團隊嘅驕傲。鏡頭穿過車轆到車廂，座山就拍到有生命一樣，車路就好似血管流動。多謝當年一班日本飄移車手，每個鏡頭都係佢哋好用心，用精湛技術同生命去同我哋搏番嚟，因為一個唔小心隨時就跌落山崖」。

為漆黑秋明山添上生命

劉偉強稱當年每天開工前，工作人員會來回山道，仔細檢查地面有否碎石，以確保安全。有指劉偉強專挑高危鏡頭親自揸機拍攝，他解釋：「因為我知道自己想點，準確拿揑。」

劉偉強透露開拍前，演員要接受訓練、賽車要改裝，就連「主角」秋明山也要妝扮一下，「座山完全冇燈，於是我同美術、燈光組一齊研究，用雪糕筒、街燈、廣告牌、圍欄、光管，每一區用唔同嘅燈光效果區分，好似畫龍點睛，為一座黑鼆鼆嘅山添上生命」。