新節目話題大膽 193自爆曾遭性騷擾

193早前因不甘被指與Lolly Talk成員Tania（陳紀澄）發展地下情，親自上網留言發炮，「最嬲相中人咁矮，仍然話係我，其實純粹不想成日上新聞，網上評價已不是太好，希望對方不要搞我，想靜吓，不想被討論，不過既然當時出新歌，便留言博一些流量」。他表示與Tania經常一起打籃球，「打波時傾偈都有同佢講不好意思，影響到佢」。

勸負資產阿Dee直接破產

隊友何啟華（阿Dee）直認物業成負資產，開口「搲撈」。問193有沒有關心隊友？他笑說：「咁直接破產啦！做ViuTV第一個破產藝人，見很多新聞說他負資產，我見他仍很揮霍，可能本身很有錢，或是否被包養。出路得一條，只有破產，但破產不可以搭的士，冇辦法，唯有破產期間當他的司機，他就不用畀人拉，4年後又一條好漢，他有這麼多電影拍，債務重組應該好快搞掂。」

193稱經濟環境差，自己也常「搲撈」，「現在廣告費可以收得好相宜，做咩都得，甚至男人老狗推銷衛生巾都得，加上我現在唱歌超好聽，可以唱成個鐘」。自認擦鞋仔的他表示有向新任行政總裁金廣誠推銷自己，自爆以前不會立即回覆對方短訊，還稱呼對方做「金仔」，現改口叫「金老師」，「已同佢講希望下年可以出10首歌，keep住拍劇和節目，不過佢話續約先算，我超愛公司，歡迎其他公司出條件找我，但我會拒絕」。

ERROR擬出埠拍團綜

隊友吳保錡再傳與菊梓喬分手，193笑言見慣見熟，不肯定對方是分手還是仍在一起，「我們4個最近都是分開工作，完全沒有聯絡，不過有約食飯傾偈，我覺得不需要關心保錡，男人講呢啲婆媽嘢好尷尬」。他透露ERROR年底成軍7周年，很快會一起工作，「新歌已錄了一半，12月一定有搞作和粉絲見面，之後已計劃再拍團綜，到時應該會出埠玩吓」。

記者：林祖傑