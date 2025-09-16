「6膠」喪爆粗 呂爵安驚兒童不宜 魏浚笙自詡腦囟生埋變醒目滲內涵

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

「6膠」自2020年開始合作，拍了三季《膠戰》都大受歡迎，今年「添食」《膠戰S4》，爭取到馬來西亞拍外景。呂爵安伙魏浚笙、肥腸、阿正和劉沛蘅日前受訪分享拍攝點滴和趣事。呂爵安發現人在異地玩得特別放，岑珈其全程似開籠雀，帶來不少「煩」音，成員之間又亂噏講有味笑話和爆粗，早排有小朋友粉絲追問《膠戰S4》何時播出，他感心虛，「我們帶給節目組人員負擔，可能要靠後期配音『嘟』走某些字句，或者要大刀剪接，不知最後版本是否適合小朋友觀看」。

肥腸不再包尾 劉沛蘅玩弄人心

呂爵安大爆肥腸和岑珈其玩遊戲太認真，經常玩到發脾氣，笑岑珈其好想做贏家，很執著遊戲的規矩，正因對方心中團火夠熾熱，令節目更刺激和好睇，肥腸說：「我戰鬥力提升了，玩遊戲有進步，成績不再是包尾的一位。」魏浚笙則自詡頭腦擔當，「人大了，凡事多學習，加上腦囟生埋變得醒目，每集由外到內都滲出內涵」。阿正笑劉沛蘅玩遊戲有突破，開始識玩弄人心，會用說話、表情來向她情緒勒索。

6膠在大馬朝夕相處一星期，彼此加深了解，呂爵安笑說：「我現在很清楚阿正的生活習慣，她每朝食完早餐，就要去辦一件大事。」阿正隨即還擊：「你的大便時間，跟我差不多。」

不在場的岑珈其也被拖落水，阿正說：「珈其最勁，去到任何地方都可以去廁所，他在馬來西亞留下不少DNA。」她又爆劉沛蘅很堅持護理秀髮，就算拍打仗，中途去冲身、洗頭，都不能缺少護髮膜。

今季玩煽情 加傾心事環節

除了玩遊戲外，阿正透露今季節目加入煽情元素，安排6膠圍在一起傾訴心事。問她有沒有趁機關心其他成員的愛情世界？她笑說：「我不關心他們，只關心自己已經很費力、傷神，好想跟呂爵安妹妹一起參加戀愛綜藝節目找對象。」講到拍攝工作緊密，消耗6膠不少精力，呂爵安揭各成員有爛玩本性，「拍完節目要搭凌晨機回港，已經很疲倦，又未執行李，個個都想盡辦法推卻出席慰勞宴，結果個個玩到尾，飲飲食食兼唱K，大家都很傻，好好笑」。

魏浚笙表示6膠出埠拍節目，看似只是遊戲耍樂，其實大家很珍重這份難能可貴的友情，身為男子漢的他都覺得感動。問娶老婆會否請5膠？他笑說：「我未向女友求婚，不過人生大事到來的話，一定會請其餘5膠做『兄弟姊妹』。」呂爵安和應說：「6膠成員都是生命中重要的朋友，有什麼事發生一定會請。」

場地提供：とん吉 Tonkichi

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com