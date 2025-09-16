明報新聞網
娛樂

期待個唱與張致恒合作等回覆 關智斌：如未能同步不用勉強

Kenny被問跟張致恒合體 稱拭目以待 封Tyson「天下第一巨胸」

【明報專訊】關智斌（Kenny）昨日出席時裝品牌活動，表示最近忙於為9月尾兩場啟德綜藝館個唱備戰，開心可以出席活動抖抖氣，之後就要開始閉關，因為排練非常密集，除了由朝到晚操肌、練歌舞、樂器，還要跟一眾舞蹈員上戲劇班，學習快速投入舞台表演的技巧，現在滿腦演唱會流程，形容每天時間都不夠用，忙到連熨衫時間都無。他最近染了橙髮色配合開個唱，「配上一身橙色服裝，甚有農曆新年氣氛，我跟剛推出的大熱手機撞色，我怕被人搶。」

自嘲「胸神惡煞」

Kenny早前受訪罕談組合Boy'z舊隊友張致恒（Steven）並期待合作，問進展如何？他叫大家拭目以待，之前已發短訊給Steven，「我們互相問候近况，但他未有確實回覆，要等他準備好才可以，若大家覺得未能同步，就不用勉強」。提到最近在健身室遇上Tyson Yoshi，被指鬥胸肌？Kenny稱與Tyson住同區，所以遇上，大讚對方是「天下第一巨胸」，「我感受到未見其人先見其胸，他真的很犀利。我操肌兩日已經周身痛，Tyson的健身訓練比我更刻苦，終於明白他為何這麼強橫」。

會否有音樂合作？Kenny表示鍾意在駕車、家裏吸塵時聽Tyson的歌，自己暫未有這類躍動感強的歌，希望將來可合作。會否邀請對方擔任演唱會嘉賓在舞台鬥胸肌？Kenny說：「我不能跟他相比，他是『胸神』，我是『胸神惡煞』。」他稱正研究幾種在個唱爆肌的方法，但不想為賣弄性感而性感，最理想是表演時展現藝術感。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

相關字詞﹕組合Boy'z 張致恒（Steven） 關智斌（Kenny）

