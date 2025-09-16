明報新聞網
娛樂

第60屆金鐘獎 楊謹華再戰宿敵柯佳嬿爭視后 小S入圍主持人獎：想打給大S報喜

【明報專訊】《第60屆金鐘獎》將於10月中在台北舉行，昨日公布入圍名單，女主角之爭最激烈，《影后》楊謹華、謝盈萱、林廷憶同入圍，夾擊《童話故事下集》柯佳嬿、《化外之醫》張鈞甯及《太太太厲害》曾沛慈。

《影后》《化外之醫》同獲15項提名

楊謹華已第三度碰上老對手柯佳嬿，過去兩次碰頭楊謹華都敗北，今屆由誰奪走視后，相信是最大看點。視帝由《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧、《X！又是星期一》范少勳、《阿榮與阿玉》柯叔元、《血．拾人生》宋偉恩及《化外之醫》越南影帝連炳發競逐。《影后》與《化外之醫》同獲15項提名。

楊謹華對入圍感興奮，「我們《影后》能受到這麼多肯定，好幸福，謝謝評審、導演、演員們及劇組，100個謝謝、1000個謝謝、10,000個謝謝！」謝盈萱也認為能夠看到《影后》劇組得到這麼大的肯定，感到興奮，尤其是嚴藝文入圍3項，「我感覺今年要跟她投資了，沾點旺氣」。林廷憶表示能因《影后》被大家看見，已經非常感激。《影后》的鍾欣凌、曾莞婷與謝瓊煖也入圍女配角獎。

小S（徐熙娣）憑《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，她因胞姊大S（徐熙媛）在今年2月離世暫停工作，《小姐不熙娣》主持工作暫由吳姍儒補上，小S在幕前消失逾半年，她透過經理人道：「很感動，很想打給我姊，跟她說這個好消息。」小S表示《小姐不熙娣》是大S鼓勵她做的，節目名稱也是大S改的，故無論會否得獎也會出席，她說：「就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」

楊祐寧再做爸爸兼角逐視帝 雙喜臨門

《今夜一起為愛鼓掌》由楊祐寧首度擔任監製並主演，入圍戲劇節目、導演、編劇及男主角獎，這是楊祐寧繼2022年《華燈初上》後再角逐視帝；他育有兩女，太太日前誕下兒子，他成為三寶爸，回應傳媒稱獲金鐘獎好消息時正要趕往月子中心，「謝謝，《今夜一起為愛鼓掌》能入圍4項大獎，讓我想鼓掌」。

日前宣布結婚的Lulu（黃路梓茵）分別憑《夜市王》與《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人，前者是Lulu跟舊愛阿達合作，後者是跟未婚夫陳漢典合作，同樣令人注目。陳漢典說：「雖然今年Lulu不能跟我行金鐘紅地氈，但不久的將來，她說會跟我走真的！」

娛樂組

柯佳嬿 小S（徐熙娣） 楊祐寧 林廷憶 謝盈萱 楊謹華 影后 第60屆金鐘獎

