娛樂

《女神 最後告白》吸125萬觀眾 關嘉敏向Matthew開「黃燈」 曾展望葉蒨文重演「世紀之吻」

【明報專訊】TVB前晚播話題節目《女神配對計劃 最後告白》，5名女神中葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，她們分別跟曾展望、劉啟進及林俊其成為真正CP，最高收視19.3點（約125萬觀眾）。節目中葉蒨文與曾展望手牽手壓軸出場，後者霸氣擁吻葉蒨文成「世紀之吻」，官網輯錄精華片段，吸逾萬個Likes及衝破200萬次瀏覽。前晚參加者跟幕後工作人員飯敘睇大結局慶功，葉蒨文與曾展望被要求現場重演「世紀之吻」，兩人吻不停狂放閃。

娛樂組

曾展望（GM）與葉蒨文是《女神配對計劃》人氣之最，獲網民Like爆，有佩服GM公開對葉蒨文講愛的承諾，甚至有形容兩人是「張家輝關詠荷2.0」；他們的粉絲更準備了「官宣應援」，在旺角的大廈外牆投放廣告，恭喜兩人配對成功。

羅毓儀林俊其咀嘴謝票

慶功宴上兩人是焦點，全場起哄要求咀嘴10秒，在倒數最後3秒時葉蒨文怕醜掩面，被監製罰重賽，眾人再三要求兩人繼續咀，GM溫柔地吻女神額頭4次，監製下令再惜臉，GM又連惜葉蒨文4次，兩人似一對新人在婚禮現場，最後他們拖手合唱GM海選時的面試歌曲《情非得已》，GM怕醜，要由葉蒨文主動拖着。葉蒨文受訪時形容節目中揀GM時有「all in」感覺。

林俊其（Kris）與羅毓儀（Yuki）成功配對也被要求咀嘴謝票，他們初時不知所措，在關嘉敏力推下，Kris只敢吻女神額頭與臉珠，但現場群情洶湧，兩人終於咀嘴引爆全場尖叫聲。

劉啟進抱起梁敏巧曬愛

梁敏巧（Maggie）與律師劉啟進（Matt）的「M&M」CP被要求展示「愛的公主抱」，Matt再度力王上身抱起Maggie讓現場工作人員影相，場面熱鬧。Maggie受訪時解釋配對時她遲遲未轉身原因，「因為嗰陣我個腦一片空白，之前見到啲女仔哭成淚人，都仲未平復心情，我都要消化吓」。

前晚有人歡喜有人愁，關嘉敏跟李芷晴未能配對成功，兩人皆拒愛，選擇單身沒接受求愛者。關嘉敏沒有轉身，拒愛姜卓文（細John）與黃家俊（Matthew），她說：「一個對的人錯嘅時間，同埋一個錯的人對嘅時間。」令觀眾看得心酸，有為Matthew感不值，認為關嘉敏錯失好男人。關嘉敏解釋不選擇Matthew原因，「我知道Matthew真係筍盤，但我覺得唔可以對佢咁唔公平，因為我知道個心喺第二個度」。

關嘉敏：幸福要自己爭取

關嘉敏在節目中對細John表明從今以後不會考慮他，決心將他列入Friend Zone，至於對Matthew則有保留，她說：「當然呢個節目唔應該係結尾，如果佢有心，佢都會完咗呢個節目約我，或者我哋再認識吓、再了解吓。」問到是否代表向Matthew開綠燈，她笑說：「𠵱家開黃燈，等候中。我跟細John係最好嘅結局，但無諗過呢個節目咁赤裸，誤會咗自己係參加男神配對計劃，唔知點解變咗我追男仔，我覺得幸福要自己爭取，今次算係新嘗試，我人生都未試過追男仔。」慶功宴上Matthew在眾人起哄下獲機會親吻關嘉敏，兩人的發展似有轉機。被女神拒愛的細John、Matthew、Jacob及Eddie，受訪時笑言另有發展，要憑顏值組成新男團L4（Lonely Four）。

相關字詞﹕葉蒨文 關嘉敏 羅毓儀 曾展望（GM） 女神配對計劃

