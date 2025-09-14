【開箱】《蝴諜效應》 金泰希首拍美劇 結局生死未卜

韓星客串 各有發揮

《蝴諜效應》講述特工鄭大衛在一次行動中為免遭報復連累家人，所以假裝死去，並隱身韓國；多年後，想與女兒蕾碧加重新聯繫，但後者已成為秘密組織卡迪斯的王牌殺手。卡迪斯其實由大衛與培育蕾碧加成為殺手的茱諾共同創辦，茱諾卻命令蕾碧加除掉大衛，最終她會弒親還是父女倆冰釋前嫌？

此劇改編自同名圖像小說，據報原著中以美國及歐洲為背景，在釜山出生、兩歲移居美國的金大賢提議下，把拍攝地點改為韓國，原著作者亦認為可行。片中對白韓英語夾雜，在首爾地標如漢江、鍾路、汝矣島及釜山等取景，並邀請大批韓星參演，包括扮演鄭大衛第二任太太銀珠的金泰希，戲分僅次於飾演蕾碧加的《格林豪斯學院》美日混血女星寧娜哈達斯迪（Reina Hardesty），與《俏特務》琵柏佩拉保（Piper Perabo）扮演的第二女主角茱諾，亦戲分相若。名校首爾大學畢業的金泰希，劇中英韓雙語演出毫無難度，講述她跟繼女蕾碧加偶有衝突，加上擔心丈夫帶着她與7歲女兒玟喜四處逃跑的安危，角色並非毫無發揮的花瓶；結局她遭割頸大量出血，生死未卜，到底是失去蹤影的蕾碧加所為，還是另有兇手？大概若有第2季才會交代。

除了金泰希之外，扮演外號「槍」冷血殺手的金智勳，受聘於茱諾追殺鄭大衛及蕾碧加，戲分也不少，而且每次出場都大開殺戒，上演連場動作，無論身手和台型俱不俗，至少比《魷魚遊戲》朴海秀扮演的崔永植，協助鄭大衛一家做假護照的戲分與發揮為多。此外，《智異山》成東日、《請回答1988》李一花及《熱血司祭2》盛駿分別扮演銀珠的父母及弟弟，只有兩三場戲，劇本優點在於儘管串星也非無戲可演，鄭大衛帶妻女及蕾碧加逃到岳父的貨倉，「一家人」同枱吃飯簡單一場戲，便盡見各人的關係與個性。

日韓美導演各拍兩集

全劇6集的《蝴諜效應》，分別由《不軌此行》日裔導演櫻井北尾、韓劇《以吾之名》金鎮民及《9-1-1：孤星奮戰》珍端納（Jann Turner）各執導兩集，水準平均，特色是動作場面多且密，由槍戰到埋身肉搏均不缺，拍得相當爽快；單是開場，講述蕾碧加假扮孕婦暗殺俄羅斯大使卡爾波夫的一場戲，鄭大衛又一直緊緊追蹤，便相當緊湊且一氣呵成；到蕾碧加接到茱諾下令要除掉暗中搞事者，最後發現對方是「死去」9年的生父，更是夾雜驚喜與憤怒，開心的是爸爸尚在人間，憤怒的是為何他要假死棄她於不顧，讓她年紀小小便得接受殘酷的殺手訓練。其實全劇的核心正是圍繞大衛與蕾碧加的複雜父女關係。身為特工的大衛遭出賣而裝死，其間另組家庭，當發現女兒成為卡迪斯的殺手，才會再次出現，希望帶蕾碧加重過新生活。然而後者已成為殺人機器，父親重現人間，擾亂她的情緒及慣常生活，加上目睹繼母與繼妹跟父親的親密，更令她百般滋味在心頭。此劇又另外以茱諾與兒子奧利佛的強弱懸殊母子關係，來對比大衛和蕾碧加的父女情，在動作元素之外，增添了戲味。