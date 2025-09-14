明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「P-Pop之王」SB19 邀Mirror睇騷

【明報專訊】2018年出道的菲律賓5人男團SB19由Pablo、Josh、Stell、Ken和Justin組成，昨今兩晚假旺角麥花臣場館舉行演唱會《SB19 Simula at Wakas World Tour in Hong Kong》，並於騷前接受本地傳媒訪問。Justin表示除了Josh之外，其餘4人皆首度來港，希望有時間可四出遊覽，特別想去迪士尼樂園，又謂想坐渡海小輪，以及品嘗香港美食。Pablo說：「最想吃港式燒肉。」隨即望向香港工作人員，見對方點頭示意，相信定能品嘗香港著名的燒味。曾來港的Josh大讚香港人親切及熱情。

SB19是首隊登上美國Billboard全球數碼歌曲銷售榜（World Digital Song Sales Chart）的東南亞組合，被封為「P-Pop之王」（菲律賓流行音樂）。對於此成就，SB19感到榮幸，「P-Pop包含許多菲律賓的文化及故事，希望更多人認識P-Pop」。

SB19代表作之一《Gento》，曾被網民稱歌名讀音跟香港男團Mirror成員「姜濤」一樣，5子亦有聽聞此事，覺得十分有趣，笑言唱該歌時，像在呼叫他的名字，稱想跟姜濤及Mirror成員見面。有傳媒提議兩團合作，SB19表示很樂意，「我們很喜歡與不同國家及地區的歌手合作，好像未曾與男團合作過，有機會的話也想跟Mirror合作。暫未有具體合作計劃，先邀請他們來看SB19演唱會」。

SB19成員會如何評價個人特色，Justin指Ken最時尚，甚有衣著品味。Stell個性外向兼為人風趣，Pablo最容易生氣，因為他工作時很認真且重視原則。Josh則對未來很有想法，經常教大家利用科技投資，Justin說：「但我們都是只聽不做。」Justin自言是隊中「The Best」，因他很有創意。問他能否發揮創意，在香港拍攝短片上傳至社交媒體，Justin透露想拍用筷子夾起智能手機的片段，並以香港打卡勝地彩虹邨為背景。

李嘉誠基金會贊助外傭門票

據悉SB19香港演唱會獲李嘉誠基金會向在港工作的外籍家庭傭工提供門票贊助。SB19得悉此事大表感激，稱可讓更多同鄉在港看他們演出，回饋傭工的辛勞。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

相關字詞﹕李嘉誠基金會 菲律賓男團SB19

上 / 下一篇新聞