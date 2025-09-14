「P-Pop之王」SB19 邀Mirror睇騷

SB19是首隊登上美國Billboard全球數碼歌曲銷售榜（World Digital Song Sales Chart）的東南亞組合，被封為「P-Pop之王」（菲律賓流行音樂）。對於此成就，SB19感到榮幸，「P-Pop包含許多菲律賓的文化及故事，希望更多人認識P-Pop」。

SB19代表作之一《Gento》，曾被網民稱歌名讀音跟香港男團Mirror成員「姜濤」一樣，5子亦有聽聞此事，覺得十分有趣，笑言唱該歌時，像在呼叫他的名字，稱想跟姜濤及Mirror成員見面。有傳媒提議兩團合作，SB19表示很樂意，「我們很喜歡與不同國家及地區的歌手合作，好像未曾與男團合作過，有機會的話也想跟Mirror合作。暫未有具體合作計劃，先邀請他們來看SB19演唱會」。

SB19成員會如何評價個人特色，Justin指Ken最時尚，甚有衣著品味。Stell個性外向兼為人風趣，Pablo最容易生氣，因為他工作時很認真且重視原則。Josh則對未來很有想法，經常教大家利用科技投資，Justin說：「但我們都是只聽不做。」Justin自言是隊中「The Best」，因他很有創意。問他能否發揮創意，在香港拍攝短片上傳至社交媒體，Justin透露想拍用筷子夾起智能手機的片段，並以香港打卡勝地彩虹邨為背景。

李嘉誠基金會贊助外傭門票

據悉SB19香港演唱會獲李嘉誠基金會向在港工作的外籍家庭傭工提供門票贊助。SB19得悉此事大表感激，稱可讓更多同鄉在港看他們演出，回饋傭工的辛勞。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳