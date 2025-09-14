《超級瑪利歐2》預告片曝光 電影明年4月開畫 遊戲合集下月發售

電子遊戲《瑪利歐兄弟》自1980年代面世至今，由任天堂「紅白機」到最新款Switch都可見到它的身影，40年來歷久不衰，2023年改編拍成動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》票房報捷，全球收逾13.6億美元（約106億港元），僅次於《Barbie芭比》（14.4億美元），成為年度賣座亞軍。續集《超級瑪利歐兄弟銀河大電影》起用原班人馬，由艾朗荷華夫（Aaron Horvath）及米高哲里尼（Michael Jelenic）聯合執導，《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）等配音，保證原汁原味。

上集片尾彩蛋曾經出現一隻即將孵化的綠白色恐龍蛋，暗示電玩另一重要角色「耀西」有望在續集登場；而《超級瑪利歐兄弟銀河》遊戲系統第2集的主角正是這名小可愛，雖然在前晚公開的新片預告，暫時未見耀西登場，但已令全球玩家非常期待。

《超級瑪利歐兄弟銀河大電影》首條預告片長約50秒，水喉匠瑪利歐（基斯柏特聲演）悠閒地坐在大樹下午睡，身旁蝴蝶翩翩起舞，經典遊戲角色土撥鼠、飛魚等逐一登場，然後蝴蝶飛過碧姬公主（安雅泰萊采兒聲演）所在的堡壘，直接衝上太空，最終顯示續集戲名。

Nintendo Direct公布新片消息之餘，同時宣布曾在任天堂家用遊戲機Wii發售的《超級瑪利歐兄弟銀河》第1及第2集遊戲，10月2日將以合集形式在另一遊戲機Switch登場，新版本不單提升至4K畫質，內容亦有增補，包括加多4篇繪本故事，兩個遊戲合共收錄154首樂曲，更首次採用交響樂團演奏，深諳宣傳之道。

《鬼滅》美優先場收8900萬破紀錄

另一方面，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局首部曲「第一章：猗窩座再襲」前天（12日）在美國開畫，美媒估計上周四放映優先場票房收1140萬美元（約8900萬港元），如果屬實，將會打破2022年由《龍珠超：超級英雄》保持的430萬美元（約3354萬港元）舊紀錄，成為日本動畫在美國放映優先場的最佳成績。至於《鬼》片首周末3日票房預測數字，由4500萬至6000萬美元（約3.5億至4.68億港元）不等，有望超越2020年上集《鬼滅之刃無限列車篇》美國票房4988萬美元（約3.9億港元）的總收入。

至於上周開畫冠軍《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》勢必退位讓賢，本周末料收2970萬美元（約2.3億港元）跌落亞軍位置，跟《鬼》片同日開畫的《唐頓莊園：盛世終章》（Downton Abbey: The Grand Finale）則以1950萬美元（約1.5億港元）躋身三甲。